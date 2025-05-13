30.04.2025 tarihli yerel yazılı basınımıza yansıyan haberlere göre; tarihe, Kıbrıs Türk halkının egemenlik mücadelesine ve demokrasi yolculuğuna tanıklık eden Cumhuriyet Meclisi binasına veda edilirken bir devir de sona erdi!..

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilanı dahil olmak üzere birçok tarihi ana, karara, tartışmaya ve eyleme ev sahipliği yapan Meclis Binasında son Genel Kurul toplantısı 29 Nisan Salı günü gerçekleştirildi. Cumhuriyet Meclisi, yasama çalışmalarına 5 Mayıs 2025’ten itibaren, modern donanımıyla yeni binasında devam etmeye başladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın 15 Kasım 1983’de “Bu Eser Hepinizindir. Dağ Başını Duman Almış, Yürüyelim Arkadaşlar” sözlerinin yankılandığı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilanına tanıklık eden bu tarihi bina, zamanla Kıbrıs Türk halkının direniş ruhunun, özgürlük arzusunun ve de devlet olma iradesinin simgesi haline geldi..

.. Konu Cumhuriyet Meclis binası, halk iradesinin yansıdığı uzun görüşmelere, toplumsal eylemlere, reformlara ve anma törenlerine sahne olurken; yalnızca bir yasama binası olmanın ötesine geçerek, halkın hafızasında yer eden duyguların, mücadelelerin ve değerlerin somutlaştığı bir simgeye dönüştü..

..55’nci bölüğün son karargahı olarak kullanılan ve Kıbrıs Türk Federe Devleti döneminde Atatürk Meydanı’ndaki Meclis Binasının yetersiz kalması üzerine taşınılan bu tarihi bina, Kıbrıs Türk halkının özgürlük mücadelesinin simge isimlerinden Rauf Raif Denktaş’ın, liderimiz Dr. Fazıl Küçük’ün ve dönemin Meclis Başkanı ve Başbakanı Osman Örek’in, Cumhuriyet’in ilanını duyurduğu o tarihi görüntülerle hafızalara kazındı..

..Cumhuriyetin ilanının oylandığı oylama da yine bu tarihi binada gerçekleştirilirken; bina, Kıbrıs Türk halkının bağımsızlık mücadelesinin en önemli dönüm noktasına ev sahipliği yaptı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin ilanı ile birlikte çalışmalarına devam eden Meclis binasında, 41 yıl boyunca farklı 13 siyasetçi Meclis Başkanlığı görevini üstlendi..

.. Bu süreçte, Fatma Ekenoğlu ve Sibel Siber, Meclis Başkanlığı görevini üstlenen kadın siyasetçiler olarak tarihe geçtiler. Son Genel Kurul toplantısı öncesinde milletvekilleri de düşüncelerini Türk Ajansı Kıbrıs’a aktardı..

..Son Genel Kurul toplantısı öncesinde yaptığı açıklamada Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, tarihi Meclis binasına veda etmenin hem hüzün, hem de gurur verici olduğunu söyledi. “Bugün Bu Tarihi Binada Son Günümüzü Geçiriyoruz” diyen Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kurulduğu, ülkenin geleceği için birçok yasanın hayata geçtiği, sabaha kadar süren tartışmalarla egemenliğin ve özgürlüğün kalbinin attığı binada son kez denetim göreviyle toplandıklarını ifade etti..

..05 Mayıs itibarıyla yasama ve denetim görevlerine yeni Meclis binasında devam edileceğini belirten Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler “Hem Hüzünlüyüz Hem De Gururluyuz. Bu tarihi binada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti çok önemli yasalara imza atmıştır. Bu ülkenin geleceğine yön veren pek çok karar burada alınmıştır. Ayni zamanda bu tarihi binanın önünde birçok önemli eylem yapılmış, halkın sesi buradan duyurulmuştur” dedi.

..Konuşmasında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş ile liderimiz Dr. Fazıl Küçük’ü de saygı ile anan Cumhuriyet Meclis Başkanı Ziya Öztürkler “Onların Çizdiği Bu Yolda Emin Adımlarla Yürümeye Devam Edeceğiz” ifadelerini kullandı..

..Meclis çatısı altında görev yapan tüm Meclis Başkanlarına, Yardımcılarına, Milletvekillerine ve Meclis çalışanlarına teşekkür eden sayın Ziya Öztürkler “Sabahlara kadar süren oturumlarda bizimle birlikte büyük emek vermişlerdir” diye konuştu..

.. Yeni Meclis Binasının Türkiye Cumhuriyeti tarafından inşa edilerek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne armağan edildiğini hatırlatan sayın Ziya Öztürkler, “Başta Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, anavatanımızdaki tüm yetkililere teşekkür ediyorum. Bu çağdaş ve donanımlı bina, Kıbrıs Türk halkının egemenliğinin ve iradesinin bir yansıması olacaktır” dedi.

Yeni binaya geçmelerinin mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren ve de mevcut tarihi binanın ise her zaman kalplerde yaşayacağını vurgulayan sayın Ziya Öztürkler “Tüm Ülkemize Hayırlı Olsun” diyerek sözlerini tamamladı..

Yine konuşmasında “TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’a teşekkür ederim” diyen Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, “Bu Bina Yalnızca Bir Meclis Binası değil, ayni zamanda Cumhuriyeti’mizin simgelerinden biri olacaktır. Her yönüyle mükemmel bir şekilde tasarlanmış bu yapı, ülkemizin uluslararası alanda daha görünür olmasını sağlayacaktır” ifadelerini kullandı.

Yine tarihi bir süreçten geçildiğini dile getiren Demokrat Parti Milletvekili Serhat Akpınar, Cumhuriyet Meclisi’nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin kuruluşundan bu yana önemli kararlara ev sahipliği yaptığını vurguladı. Bugüne kadar hizmet veren tüm Cumhuriyet Meclisi çalışanlarına ve milletvekillerine teşekkür eden sayın Serhat Akpınar, yeni yerleşkenin halkımız için hayırlı olmasını diledi ve bu sürecin KKTC’nin daha ileri adımlar atmasına katkı sağlamasını temenni ettiğini ifade etti..

..Yeni binanın temsil açısından önemli olduğunu vurgulayan Yeniden Doğuş Partisi Milletvekili Talip Atalay, Cumhuriyet Meclisi’nde son toplantılarını gerçekleştirdiklerini belirterek, yeni Meclis binasına geçmenin hem sevincini, hem de hüznünü bir arada yaşadıklarını ifade etti. Yeni binanın temsi açısından önemli olduğunu vurgulayan sayın Atalay, mevcut tarihi binanın ise Kıbrıs Türk halkının hafızasında özel bir yer edindiğini söyledi. Ayrıca Atalay, Türkiye Cumhuriyeti’ne, yeni Meclis ve Cumhurbaşkanlığı binalarını Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine hediye ettikleri için teşekkür etti.

Sonuç olarak; Kıbrıs Türk halkına düşen görev temellerinde Mücahit halkımızın, Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) mensuplarının, kahraman Mehmetçiklerimizin, aziz şehitlerimizin canı ve kanı olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini yaşatmak ve tanınmasını sağlamaktır.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sen Çok Yaşa..