Ülkemizin başarılı yüzücüsü Doğukan Ulaç, Türkiye adına katıldığı Dünya Kupasının 2. Ayağı olan İspanya’daki İbiza bölgesindeki 10km yarışını 02:03.37 dereceyle bitirdi.

99 kişinin start aldığı yarışta 58. Olan Doğukan Ulaç yarışma sonrasında yaptığı paylaşımda “Hedeflediklerimi yaptığım bir yarış oldu. Daha iyisi için çalışmaya devam. Beni destekleyen herzaman yanımda olan kız arkadaşıma, aileme, sponsorlarıma, hocalarıma ve KKTC Başbakanlık Spor dairemize çok teşekkür ederim. Haftaya Dünya Kupasının 3. Ayağı Sardinya-İtalya’da daha güzel bir sonuç almak dileğiyle” dedi.