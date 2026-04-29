Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 24-26 Nisan 2026 tarihinde oynanan maçlar ve sevk dosyaları ile ilgili toplandı. AKSA Süper Lig, AKSA 1.Lig, AKSA A2 Süper Lig, AKSA A2 1.Lig, Kadınlar Ligi ve Saydam U15 Ligi müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında bir araya geldi.

KTFF Disiplin Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;

KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI

3 Maç: Batuhan Yıldırım (Dumlupınar TSK)

2 Maç: Berkant İstanbul (Maraş GSK), Efe Köse (Mesarya SK), Hasan Hakel (Gönyeli SK)

1 Maç: Burak Üstün (Esentepe KKSK), Erdem Yılmaz (Maraş GSK), Mikail Sivri (Gönyeli SK), Rüzgar Burak Pulat (Lapta TBSK)

TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR VE KULÜP PERSONELİ

3 Maç: Birol Şöfer (DND L. Gençler Birliği SK), Kemal Sesigüzel (Mormenekşe GBSK)

4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR

Abdulsamed Şimşek (Esentepe), Arda Yüksel (Yalova), Azat Köse (Lefke), Boran Cevat Esenler (Küçük Kaymaklı), Cemal Yaşınses (Alsancak Yeşilova), Cuma Çoban (Kaplıca Karadenize 61)

Çınar Gökçeli (Baf Ülkü Yurdu), Erdem Milli (Esentepe), Fikret Koreli (Maraş), İsmail Yaşar (Yenicami), Kemal Bağbal (China Bazaar Gençlik Gücü), Kenan Oshan (Doğan Türk Birliği) Lukma Oluwadamilare Adeshina (Esentepe), Murat İlkbahar (Yenicami), Peter Goswill Onuoha (Gönyeli), Salih Muzaffer Karadaş (Yeniboğaziçi), Sinan Dere (Hamitköy), Ulaş Candanal (Gönyeli), Yasin Kurt (Dumlupınar), Yekta Polat (Serveroğlu Geçitkale)