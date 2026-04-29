KKTC Atletizm Federasyonu ile Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde düzenlenen Liseli Gençler Atletizm Final Yarışmaları başladı. İlkokul ve ortaokulların ardından liseler finallerde başarılı olabilmek için yarışıyor. Atatürk Stadı’nda yer alan finallerin ilk gününde kızlarda Necat British College (Lefkoşa) ile erkeklerde Kurtuluş Lisesi takım sıralamalarının ilk basamağında yer aldı.

Finallerin ilk gününde Kurtuluş Lisesi atleti Arda Yurttaş, 49.64 ile kendisine ait olan 400 metre rekorunu 49.43 ile geliştirdi. Levent Kolej atleti Erdinç İnçay ise yüksek atlamada 1.90’lık kendi kişisel en iyi derecesini 1.93 yaparak dikkat çeken bir dereceye imza attı.

Çekiç atma branşında Bülent Ecevit Anadolu Lisesi atleti Süreyya Lakadamyalı ise 32.16’lık derecesi ile rekor kıran bir diğer isim oldu.

İlk gün sonunda oluşan takım sıralamaları şu şekilde:

Genç Kızlar

1. Necat British Kolej (Lefkoşa) – 337 Puan

2. Kurtuluş Lisesi - 300 Puan

3. Namık Kemal Lisesi - 246 Puan

4. Gazimağusa Türk Maarif Koleji - 216 Puan

5. Bekirpaşa Lisesi - 201 Puan

6. Lefke Gazi Lisesi - 194 Puan

7. Hala Sultan İlahiyat Koleji - 185 Puan

8. Erenköy Lisesi - 183 Puan

Genç Erkekler

1. Kurtuluş Lisesi - 481 Puan

2. Bülent Ecevit Anadolu Lisesi - 475 Puan

3. Namık Kemal Lisesi - 446 Puan

4. Hala Sultan İlahiyat Koleji - 421 Puan

5. Yakın Doğu Koleji (Lefkoşa) - 375 Puan

6. Lapta Yavuzlar Lisesi - 373 Puan

7. Lefkoşa Türk Lisesi - 345 Puan

8. Bekirpaşa Lisesi - 339 Puan