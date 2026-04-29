Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), yarın Geçitkale bölgesinde beş saatlik elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu.

Kıb-Tek’ten verilen bilgiye göre, Geçitkale Trafo Merkezi'nde yapılacak yıllık bakım çalışması nedeniyle yarın 10.00 ile 15.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacak bölgeler şöyle:

“Akova, Yıldırım, Akova Ağıllar, Cemer Su, Boğaziçi, Sınırüstü, Ötüken, Aygün, Kuzucuk, Alaniçi, Alaniçi Ağıllar, Dörtyol, Korkuteli, Dörtyol Ağıllar Bölgesi, Pirhan, İnönü, İnönü Ağıllar, Muratağa, Yıldırım çıkışı seralar bölgesi ve Ağıllar, Sütlüce, Pınarlı, Ulukışla, Nergisli, Aslanköy, Onalt tesisleri, Aslanköy askeri tesisler , Ulukışla ve askeri tesisler, Gönendere, Tirmen, Tirmen içme suyu pompası ve Ergenekon, Geçitkale, Geçitkale Ağıllar ve Çamlıca.”