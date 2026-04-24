Taekwondo Karate Judo Aİkido Federasyonu tarafından organize edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı şampiyonası dün (Perşembe) yapıldı.

Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde gerçekleştirilen Şampiyonaya tüm bölge sporcuları katılırken şampiyonayı, Senior Masterler Öykü Ergin, Ali Uslu Başkanlığında Şakir Yağızsoy ve federasyon hakem heyeti yönettiler.

Müsabakalarda dereceye girenlere ödüllerini Senior Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen ve Kulüp temsilcileri verdiler.Müsabakalardan Sonrü Milli takım sporcuları Rekor kırışları denediler

Müsabakalarda 1. Olanlar

BAYANLAR SONUÇLARI

1. Katagori : 1. Ceyda Uçaner

2. Katagori : 1. Zehra Karip

3. Katagori : 1. Cansu Keskin

4. Katagori : 1. Melek Ünver

5. Katagori: 1. Zeynep Keskin

6. Katagori: 1. Müesser Serdar

7. Katagori: 1. Neva Keskin

8. Katagori: 1. Sarya Güneysu

9. Katagori: 1. Gülcem Küçük

10. Katagori: 1. Zümra Karabenli

ERKEKLER SONUÇLARI

1. Katagori : 1. Mustafa Özen

2. Katagori : 1. Kader Karlık

3. Katagori : 1. Ali Ersoy

4. Katagori : 1. Arda Karlık

5. Katagori : 1. Abdullah Burak Pişkin

6. Katagori: 1. Sami Sultanoğlu

7. Katagori: 1. Muhammet Eren Yılmaz

8. Katagori: 1. Mertcan İnce

9. Katagori: 1. Süleyman Çelik

10. Katagori: 1. Ali Atalay Çeliköz

11. Katagori: 1. Mehir Eymen Çelik

12. Katagori: 1. Michal Tobiczyk

13. Katagori: 1. Mert Ali Batıray

14. Katagori: 1. Hasan Kılınç

15. Katagori: 1. Mete Bozlar

16. Katagori: 1. Kamil Umut Demir

KARATE SONUÇLARI

1. Katagori : 1. Arseni Makolov

2. Katagori : 1. Artem Ivanov

3. Katagori : 1. Davutjan Charyyev

4. Katagori : 1. Kiril Makalov

5. Katagori : 1. Şamin Aliev

6. Katagori: 1. Nurana Joreyeva

7. Katagori: 1. Kadriye Diana Çelik

8. Katagori: 1. Samia Heybatli

9. Katagori: 1. Aynur Kurbanova