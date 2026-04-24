Eskişehir Teknik Üniversitesi Spor Salonunda 20 Nisan 2026 tarihinde başlayan U17 Türkiye Badminton Şampiyonası’nda KKTC Badminton Federasyonu milli sporcuları Kuzey Serinyürek ve Laren Dilek Ana Tabloya kalmayı başardılar. KKTC Badminton Federasyonu yaptığı paylaşımda Türkiye U17 Şampiyonasında Tek Kızlar kategorisinde Ana Tabloya kalan Laren Dilek ile tek erkeklerde ana tabloya kalan Kuzey Serinyürek'i tebrik etti. Ayrıca U17 Milli Takımında emeği geçen herkesle birlikte kafilede görev yapan antrenörlerimiz Seymen Deniz, Şahin Mahzari ile idarecileri Birşen Günsel ve Gizem Dürüst'e teşekkür eder kafilede yer alan ve mücadele eden tüm sporcularımızı tebrik edildi.