Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kickboks ve Muaythai Federasyonu Başkanı Ümit Nusret’in davetlisi olarak adamıza gelen TC Kickboks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı önemli ziyaretler ve temaslarda bulundu. Başkanlar Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nu ziyaret ederek ülke genelinde okullarda bu sporun yapılması ve gelişmesi konularında bilgi alışverişi yapıldı ve Çavuşoğlu’na Kickboks eldiveni hediye edildi.

Daha sonra YDÜ üniversitesi mütevelli heyeti başkanı Prof. Dr İrfan Suat Günsel ile görüşme gerçekleşti. Günsel, federasyon başkanlarına ziyareti için teşekkür ederek üniversite olarak katkılarının olacağını dile getirerek destek verdi. Akşam saatlerinde ise her iki başkan ülkedeki kulüplerle bir araya geldi. TC Kickboks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı başarılı sporculara ödüllerini takdim ederek 12/18 Mayıs’ta Antalya’da yapılacak Dünya Şampiyonası hakkında bilgi verdi KKTC millî takımında katılmasından dolayı teşekkür etti.