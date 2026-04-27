Belçika'nın Lokeren şehrinde düzenlenen Volvo İnternational 2026 Turnuvasında mücadele eden Milli Sporcumuz Nehir Deniz Tek Kadınlar kategorisinde şampiyon olmayı başardı.

Milli Sporcumuz Nehir Deniz 25 Nisan 2026 tarihinde Belçika Lokeren şehrinde başlayan Uluslararası turnuvada tek kadınlar kategorisinde rakiplerini yenerek yarı finale kalmıştı. 26 Nisan 2026 tarihinde ise oynanan yarı final karşılaşmasında son altı turnuvada şampiyon olan Belçikalı güçlü rakibi Louise Dewaele'yi 21-15 ve 21-16 lık skorla 2-0 yenerek finale yükseldi. Final karşılaşmasında ise Çift Kadınlar kategorisinde birinci olan Fransız sporcu Tania Martins'i 21-17 ve 22-20 ile 2-0 mağlup ederek şampiyon olmayı başardı ve para ödülünün de sahibi oldu.