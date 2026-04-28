KKTC Atıcılık Federasyonu tarafından düzenlenen Bahar Kupası, 26 Nisan 2026 Pazar günü Gönyeli Atatürk Atış Poligonu’nda gerçekleştirildi. Havalı Silahlar 20 FPE - 25 Metre kategorisinde yapılan yarışma, sporcuların yüksek performansına sahne oldu.

Yoğun katılımın olduğu organizasyonda bireysel klasmanda büyük çekişme yaşandı.

Günün en başarılı ismi 733 puanla Fevzi Havutcu olurken, 727 puanla Selçuk Amcaoğlu ikinci, 716 puanla Gökhan Soykan ise üçüncü sırada yer aldı.

Takımlar kategorisinde ise zirveye 2127 puanla Atıcılık İhtisas 2. Takımı çıktı. Ulusal Atıcılık Derneği 2118 puanla ikinci olurken, Alayköy Avcılık Atıcılık Kulübü 2. Takımı, aynı puana sahip rakibini 55 X’e karşılık 59 X ile geride bırakarak üçüncülüğü elde etti.

Disiplin, odaklanma ve teknik becerinin ön plana çıktığı yarışma sonunda dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi. Bahar Kupası, atıcılık sporuna gönül veren sporcuları bir araya getirerek keyifli ve rekabet dolu anlara sahne oldu.