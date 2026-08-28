Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Bakanlar Kurulu’nun, iki seçimin 6 Aralık’ta yapılmasına yönelik önerisinin Meclis’e geldiğini açıkladı.

Karma oyun kaldırılmasına ilişkin yasa tasarısının da Genel Kurul’a gönderildiğini anımsatan Öztürkler, sürecin 10 Ekim’e kadar netleşerek, onaydan geçmesi gerektiğini kaydetti. Öztürkler, bunun için Cumhuriyet Meclisi’nin eylül ayı içerisinde olağanüstü toplanması gerektiğini belirtti.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre Öztürkler, Kıbrıs Postası’nda yayınlanan Objektif programında Erçin Şahmaran’ın sorularını yanıtladı.

Öztürkler, Kıbrıs sorunu, Güney Kıbrıs’ın tutumu, Taşınmaz Mal Komisyonu, seçim takvimi, karma oy, e-vize ve nüfus tartışmaları hakkında açıklamalarda bulundu.

Somali Meclis Başkanı’nın kendisine gönderilen tebrik mesajına “KKTC Meclis Başkanı” ifadesiyle teşekkür ettiğini ancak paylaşımın Güney Kıbrıs’ın baskıları sonrasında kaldırıldığını söyleyen Öztürkler, Barcelona’nın Lefkoşa’da düzenlenmesi planlanan futbol kampını da örnek gösterdi.

Barcelona’nın, baskılardan dolayı organizasyonu sitesinden kaldırmasına tepki gösteren Öztürkler, “Çocuklarımızın bir eğitim kampına bile gitmesini çok gören, siyasi gücüyle bunu durduran bir anlayış var. Güney Kıbrıs’ın zihniyeti budur.” dedi.

Öztürkler, Alman bir milletvekilinin KKTC’ye gelmek amacıyla yasal prosedürleri işletmeye çalıştığını, ancak talebinin Almanya Parlamentosu tarafından reddedildiğini belirterek, milletvekilinin bunun üzerine ülkeye bireysel olarak geldiğini söyledi.

-“Karşı tarafın amacı gösteriş”

“Karşı tarafın amacı gösteriş. Dünyaya, ‘Ben Kıbrıs sorununu çözmek istiyorum ancak istemeyen KKTC’dir’ görüntüsü vermenin peşinde” diyen Öztürkler, “Güney Kıbrıs’ın tüm isteklerini kabul edip, teslim olursanız anlaşma olur. Ama siz özden gelen haklarınızı isterseniz buna yanaşmazlar.” ifadelerini kullandı.

Taşınmaz Mal Komisyonu’nun gelirlerinin ve fonksiyonunun artırılması gerektiğini belirten Öztürkler, İçişleri Bakanlığı döneminde Komisyona, ilk kez yüzde 3’lük kaynak ayrıldığını söyledi.

Aynı dönemde sosyal konutlara da yüzde üç kaynak aktarıldığını belirten Öztürkler, “Bu daha önce hayata geçirilmiş olsaydı bugün çok daha iyi bir noktada olabilirdik.” dedi.

Güney Kıbrıs’taki tutuklamaların siyasi olduğunu vurgulayan Öztürkler, “Güney Kıbrıs’ın hukuk sistemine ve yargısına güvenmiyoruz. Sırf kilisenin ve siyasilerin istediğiyle Rum mahkemeleri bu tutuklamaları yaptılar ve yapmaya devam ediyorlar.” diye konuştu.

-“Cumhuriyet Meclisi’nin eylül ayı içerisinde olağanüstü toplanması gerek”

Seçim takvimine ilişkin de konuşan Öztürkler, iki seçimin aynı tarihte yapılacağı öngörüsünü belirterek, “Ancak son sözü Cumhuriyet Meclisi söyleyecektir” dedi.

Bakanlar Kurulu’nun iki seçimin 6 Aralık’ta yapılmasına yönelik önerisinin Meclis’e sunulduğunu açıklayan Öztürkler, önerinin oy birliğiyle kabul edildiğini belirterek, bunun hükümetin tam bir uyum içerisinde hareket ettiğini gösterdiğini söyledi.

Öztürkler, karar tasarısının önce komitede, ardından Genel Kurul’da görüşüleceğini ve sonrasında Resmi Gazete’de yayımlanacağını söyledi.

Karma oyun kaldırılmasına ilişkin yasa tasarısının da Genel Kurul’a gönderildiğini hatırlatan Öztürkler, sürecin 10 Ekim’e kadar netleşerek, onaydan geçmesi gerektiğini kaydetti. Öztürkler, bunun için Cumhuriyet Meclisi’nin eylül ayı içerisinde olağanüstü toplanması gerektiğini belirtti.

E-vize otomasyon sisteminin kendi İçişleri Bakanlığı döneminde başlatıldığını belirten Öztürkler, sistemin hayata geçirilmesinden memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Mekansal Adres Kayıt Sistemi’nin (MAKS) bazı belediyelerde tamamlandığını, bazılarında ise çalışmaların sürdüğünü kaydeden Öztürkler, MAKS projesini tamamlayan belediyelerde verilerin ve sayıların belli olduğunu söyledi.

Öztürkler, Mekansal Adres Kayıt Sistemi’nin bir an önce tüm belediyelerde tamamlanarak, çağdaş bir nüfus sayımını ortaya koyması gerektiğini ifade etti.