Ulusal Birlik Partisi (UBP) Parti Meclisi toplantısı bugün gerçekleştirildi. Toplantıda, 18 belediye başkan adayı oy birliğiyle onaylanarak, isimleri resmen duyuruldu.

UBP’nin belediye başkan adayları şöyle:

“Lefkoşa Türk Belediyesi: Mimar Mehmet Aktunç, Gazimağusa Belediyesi: Mimar Koral Bozkurt, Girne Belediyesi: Bekir Paşaoğlu, Güzelyurt Belediyesi: Mahmut Özçınar, İskele Belediyesi: Hasan Sadıkoğlu, Gönyeli-Alayköy Belediyesi: Hüseyin Amcaoğlu, Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediyesi: İş İnsanı İbrahim Erbildim, Dikmen Belediyesi: Mehmetali Tunçbilek, Beyarmudu Belediyesi: Bülent Bebek, Mesarya Belediyesi: Hasan Adahan, Mehmetçik-Büyükkonuk Belediyesi: Fatma Çimen Tuğlu, Geçitkale-Serdarlı Belediyesi: Halil Kasım, Erenköy-Karpaz Belediyesi: Hamit Bakırcı, Tatlısu Belediyesi: Muharrem Özdemir, Lefke Belediyesi: İnşaat Mühendisi Hasan Öksüz, Yeniboğaziçi Belediyesi: İş İnsanı Tanyel Öztemiz, Çatalköy Belediyesi: İş insanı Derviş Albayrak ve Değirmenlik Belediyesi: İsmail Çeler.”

UBP'den verilen bilgiye göre, toplantı Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel başkanlığında gerçekleştirildi. Üstel toplantının ardından 6 Aralık’ta yapılacak yerel seçimlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, belediyeciliğin vatandaşın sorununu çözmek, hizmet üretmek ve eser bırakmak olduğunu belirterek, “6 Aralık’tan sonra makyaj belediyeciliği bitecek, hizmet belediyeciliği başlayacak.” dedi.

UBP’nin 18 belediyede güçlü adaylarla seçime hazır olduğuna işaret eden Üstel, hedeflerinin hizmet belediyeciliğini güçlendirmek olduğunu vurguladı.

“Bizim belediyecilik anlayışımız nettir.” diyen Üstel, belediyeciliğin tabela asmakla ve sosyal medyada paylaşım yapmakla olmayacağını kaydetti.

Vatandaşın laf değil, hizmet istediğini, algı değil, eser istediğini belirten Üstel, “Bizim siyasetimizin ölçüsü sosyal medya değil, vatandaşın hayatına dokunan hizmetlerdir.” ifadelerine yer verdi.

Son beş yılda yapılmaz denilen projeleri birer birer hayata geçirdiklerini ifade eden Üstel, “Başkalarının hayal dahi edemediği projeleri biz planladık, biz başlattık, biz tamamladık.” dedi.

- “Bu ülkede eserler var, çünkü UBP var”

Havalimanı, hastaneler, yollar, elektrik, fiberoptik ve daha birçok büyük yatırımın altında UBP’nin imzası olduğunu belirten Üstel, sözlerini şöyle sürdürdü:

“50 yıldır konuşanlar var, 50 yıldır bu ülkeye eser kazandıran bir UBP var. Bu ülkede eserler var çünkü UBP var. Bizim yaptıklarımızı karalamaktan başka projeleri olmayanlar var. Projeleri yok, hedefleri yok, vizyonları yok. Biz ise her engeli aşıyor, projelerimizi halkımızla buluşturuyoruz. Biz lafları değil yolları ve hastaneleri, dedikoduları değil eserleri büyüttük. Şimdi sıra belediyelerimizde…”

18 belediyede “güçlü UBP, güçlü belediyecilik, güçlü hizmet” için yola çıktıklarını kaydeden Üstel, 6 Aralık’ta halkın boş laflar ile dolu dolu projeler arasında bir tercih yapacağını söyledi.

“Biz kavga değil hizmet, polemik değil proje, algı değil eser siyasetini büyüteceğiz.” diyen Üstel, ülkenin kaybedecek zamanı, kendilerinin de hizmetten başka gündemi olmadığını kaydetti.

Üstel, “6 Aralık’ta kazananın UBP olacak, kazanan hizmet olacak, kazanan halkımız olacak. Biz hazırız. Adaylarımız hazır. Teşkilatımız hazır. Hizmet için hazırız, zafer için hazırız." dedi.