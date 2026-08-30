Kıbrıs Türk İş İnsanları Derneği (İŞAD) Başkanı Enver Mamülcü, Kıbrıs Türk halkının ekonomik, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda uluslararası toplumla bütünleşmesinin önüne konulan engellerin artık kabul edilemez bir boyuta ulaştığını belirterek, izolasyon ve baskılara karşı uluslararası alanda aktif bir diplomasiyle lobicilik hamlesi başlatılması çağrısında bulundu.

Açıklamasında spor, kültür ve sanat etkinliklerinin siyasi baskılara alet edildiğine dikkat çeken Mamülcü, Barcelona’nın gençlik futbol kampının KKTC yapılmasına ve NEXUS müzik festivalinin iptaline yönelik girişimleri kınadı.

Kıbrıs Türk halkının yalnız olmadığını vurgulayan Enver Mamülcü, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin dünyaya açılan kapıları kapatılamaz” dedi.

Eğitim ve gayrimenkul sektörünü hedef alan adımları da eleştiren Mamülcü, Yeşil Hat Tüzüğü kapsamındaki serbest dolaşım ve ticaret haklarının Rum tarafınca keyfi olarak gasp edildiğini, buna karşın KKTC makamlarının da yeterli çaba sarf etmediğini savundu.

Mücadelelerinin herhangi bir topluma karşı değil, izolasyona, ayrımcılığa ve Kıbrıs Türk halkının görünmez kılınmasına karşı olduğunu vurgulayan İŞAD Başkanı Enver Mamülcü, reaksiyonel anlayıştan ziyade aktif diplomasiye geçilmesi gerektiğini kaydetti.

Bu doğrultuda İŞAD'ın Uluslararası Lobicilik Platformu kurulması, Türk Dünyası, AB, İngiltere ve ABD ile sivil toplum bağlarının güçlendirilmesi, çok dilli iletişim kampanyaları yürütülmesi ve uzman çalışma grupları oluşturulması gibi 7 maddelik eylem planını açıklayan Mamülcü, dernek olarak bu süreçte aktif görev almaya hazır olduklarını vurguladı.

Kıbrıs’ta kalıcı barışın yolunun toplumları uzaklaştırmaktan değil, temasları artırmaktan geçtiğinin altını çizen Mamülcü, siyasi görüş ayrılıklarının gençlerin spor yapmasına, akademisyenlerin bilim üretmesine ve iş insanlarının ticaret yapmasına engel olmaması gerektiğini belirtti.