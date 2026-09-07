Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB) Batı Nil Virüsünden virüsünden korunmak için sivrisinek ısırıklarından korunmak gerektiğine dikkat çekti.

Küçük bir su birikintisinin bile sivrisineklerin üremesi için yeterli olabildiğinin altını çizen KTTB, “Sivrisinekler hastalık taşıyabilir. Sivrisinek ısırıklarından korunmak; Batı Nil virüsü, dang, sıtma ve diğer sivrisineklerle bulaşan enfeksiyonlara karşı korunmanın önemli bir parçasıdır. Sivrisineklerin üremesini önleyelim. Isırıklardan korunalım.” uyarısında bulundu.

KTTB Başkanı Ceyhun Dalkan, yazılı açıklama yaparak Batı Nil Virüsünden korunmak için bireysel olarak alınması gereken önlemleri aktardı.

Dalkan, sivrisineklerin ısırıkları ile hastalığa neden olabilecek mikroorganizmaları taşıyıp insanlara bulaştırabileceklerini belirtti.

Sivrisinek ısırıklarından korunmak için etkililiği kanıtlanmış, ruhsatlı sivrisinek kovucu ürünleri kullanılması önerisinde bulunan Dalkan, “CDC DEET, Pikaridin (KBR 3023 ve ABD dışında ikaridin olarak da bilinir), IR3535, limon okaliptüsü yağı (OLE), para-mentan-diol (PMD) ve 2-undekanon –etken maddelerinden birini içeren, ABD Çevre Koruma Ajansı (EPA) tarafından kayıt altına alınmış ürünleri önermektedir” dedi.

Bu ürünleri kullanacak kişilerin ürünün etiketindeki kullanım talimatlarına uymasını isteyen Dalkan, “Sivrisinek kovucu kullanırken gerektiğinde ürünü tekrar uygulayın, kovucuyu kıyafetlerin altında kalan cilde uygulamayın, güneş kremi kullanıyorsanız önce güneş kremini, ardından sivrisinek kovucuyu uygulayın” önerilerinde bulundu.

BEBEK VE ÇOCUKLARI SİVRİSİNEKTEN KORUMAK ÖNEMLİ…

Bebek ve çocukların korunmasının önemine dikkat çeken Dalkan, çocukların kollarını ve bacaklarını örten kıyafetler giymesini sağlamak ve bebek arabalarını sivrisinek tülü korumak gerektiğin kaydetti.

Dalkan, çocuklarda sivrisinek kovucu kullanırken her zaman ürünün etiketindeki talimatlara uyulması, OLE veya PMD içeren ürünlerin 3 yaşından küçük çocuklarda kullanılmaması, sivrisinek kovucuyu çocuğun ellerine, gözlerine, ağzına, kesiklerine veya tahriş olmuş cildine uygulanmamasının önemine dikkat çekti. Dalkan, “Çocuğun yüzüne kovucu uygulanması gerekiyorsa, önce siz ellerinize uygulayın ve daha sonra çocuğun yüzüne sürün.” dedi.

Dalkan yetişkinlerin kendilerini sivrisinek ısırıklarından korumak için alabileceği önlemleri de şöyle sıraladı: “Bol ve uzun kıyafetleri tercih edin. Mümkün olduğunda sivrisineklerden korunmak amacıyla uygun şekilde permetrin ile işlem görmüş kıyafet ve ekipmanları kullanın. Permetrin içeren ürünleri doğrudan cilde uygulamayın.”

Dalkan, pencere ve kapılarda sineklik kullanarak, sinekliklerdeki delik ve yırtıkları onararak ve klima kullanarak evlerin sineklerden korunabileceğini de kaydetti.

SİVRİSİNEKLERİN ÜREMESİNİ ÖNLEMEK… EVLERDEKİ SU TUTABİLECEK KAPLARI VE ALANLARI KONTROL GEREKLİ

Dalkan, sivrisineklerin üremesini önlemek için de sivrisineklerin yumurtlamasına ve çoğalmasına izin vermemek; evlerdeki su tutabilecek kapları ve alanları düzenli olarak kontrol etmek, en az haftada bir kez suları boşaltarak, kapları temizleyip ovalayarak, su tutan eşyaları ters çevirerek, üstünü kapatarak, kullanılmayan ve su tutan eşyaları ortamdan uzaklaştırarak evlerde sivrisinek üremesinin önlenebileceğini ifade etti.

Dalkan, “Özellikle eski lastikler, kovalar, oyuncaklar, havuzlar, kuş banyoları, saksı altlıkları, çöp ve atık kapları gibi su biriktirebilecek alanlara dikkat edilmesi uyarısında da bulundu.