Girne-Taşucu seferi sırasında alabora olan Filo Jet yolcu gemisinde kaybolan kişileri arama çalışmaları, sekizinci günde de devam etti. Kayıp yakınları ise, Girne Turizm Limanı girişinde kurulan çadırların altında endişeli bekleyişlerini sürdürüyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Sosyal Hizmetler Dairesi, ilk günden itibaren yolcular, kayıp yakınları ve ailelere yönelik psikososyal destek çalışmalarını sürdürüyor.

Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından görevlendirilen 7 kişilik uzman ekibin de çalışmalara katılmasıyla sahadaki destek kapasitesi güçlendi, özellikle Türkiye bağlantılı ailelerin ihtiyaçlarının karşılanmasında önemli bir koordinasyon imkânı oluştu.

Devam eden çalışmalara Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın sağladığı uzman desteği de önemli katkı sundu.

Mersin İl Müdürlüğü’nden gelen 7 kişilik uzman ekip, KKTC Sosyal Hizmetler Dairesi uzmanlarıyla birlikte çalışmaya başlayarak ailelere yönelik psikososyal destek hizmetlerinin kapasitesinin artırılmasına katkı sağladı.

İki ülkenin sosyal hizmet uzmanlarının sahada birlikte çalışması, özellikle ailelerle birebir temasın güçlendirilmesi, ihtiyaçların daha hızlı değerlendirilmesi ve gerekli kurumlarla koordinasyonun sağlanması açısından çalışmalara önemli bir destek sağladı.