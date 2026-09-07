Girne açıklarında meydana gelen gemi faciasında annesi Nuray Özbiler’i kaybeden Dilek Özbiler, devletin denetim sorumluluğunun araştırılması çağrısında bulundu.

Özbiler, facianın yalnızca “kaza” olarak değerlendirilip dosyanın kapatılmaması gerektiğini belirterek; geminin sefere çıkmasına kimin izin verdiğini, teknik ve güvenlik denetimlerinin nasıl yapıldığını ve olası ihmallerden kimlerin sorumlu olduğunu sordu.

Bağımsız, tarafsız ve şeffaf bir soruşturma talep eden Özbiler, kamu kurumlarının veya görevli kişilerin sorumluluğu varsa bunun da ortaya çıkarılmasını istedi.

Dilek Özbiler’in paylaşımı şöyle:

DEVLETE AÇIK ÇAĞRIMDIR: ANNEMİN ÖLÜMÜNÜN HESABINI İSTİYORUM.

Ben bu ülkede bir vatandaş olarak annemi devlete, kurumlara ve denetim mekanizmalarına güvenerek yolculuğa uğurladım.

Annem geri dönmedi.

Şimdi bana bunun yalnızca bir “kaza” olduğunu söyleyip dosyayı kapatmaya kalkmayın.

Çünkü devletin görevi yalnızca felaketten sonra açıklama yapmak değildir. Devletin görevi, insanların hayatını korumak ve gerekli denetimleri zamanında yapmaktır.

Bu nedenle açıkça soruyorum:

Bu geminin sefere çıkmasına kim izin verdi?

Geminin teknik ve güvenlik kontrollerini kim yaptı?

Denetimler gerçekten yapıldıysa hangi tarihte, hangi şartlarda ve hangi raporlarla onay verildi?

Geminin ve işletmecisinin mevzuata uygunluğu kim tarafından denetlendi?

Daha önce tespit edilmiş herhangi bir eksiklik veya güvenlik sorunu var mıydı?

Varsa neden giderilmeden sefere izin verildi?

Yolcuların can güvenliği için devlet tarafından yapılması gereken denetim ve kontroller eksiksiz yerine getirildi mi?

Ve en önemlisi:

DEVLETİN DENETİM GÖREVİNDE BİR İHMAL VARSA, BU İHMALİN SORUMLULARI KİM?

Ben cevap istiyorum.

Benim annem öldü.

Hayatını kaybeden diğer insanların aileleri de sevdiklerini kaybetti.

Bunun karşılığında birkaç açıklama, birkaç taziye mesajı ve “üzüntü duyuyoruz” ifadeleri bizim için yeterli değildir.

Biz adalet istiyoruz.

Bağımsız, tarafsız, şeffaf ve kamuoyuna açık bir soruşturma istiyoruz.

Kamu kurumlarının ve görevli kişilerin sorumluluğu varsa bunun da soruşturulmasını istiyoruz.

Hiç kimsenin makamı, görevi veya siyasi konumu nedeniyle hesap vermekten muaf tutulmasını istemiyoruz.

Hukuk herkes için varsa, sorumluluk da herkes için olmalıdır.

Ben annemi geri getiremem.

Ama annemin ölümünün ardında bir ihmal, kusur veya sorumluluk varsa, bunun üzerinin kapatılmasına izin vermeyeceğim.

Bu bir intikam çağrısı değildir.

Bu, adalet çağrısıdır.

Benim istediğim tek şey şudur:

Kim neyi yapmadıysa ortaya çıkarılsın.

Kim görevini ihmal ettiyse soruşturulsun.

Kim sorumluysa hukuk önünde hesap versin.

Kim suçsuzsa da bunu bağımsız soruşturma ortaya koysun.

Çünkü annemin hayatının değeri, bir raporun birkaç satırından daha büyüktür.

ANNEM ÖLDÜ.

BEN CEVAP İSTİYORUM.

BEN ADALET İSTİYORUM.