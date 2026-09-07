Filo Jet faciasından sağ kurtulan Seydi Alay, gemide kalan kimlik, pasaport ve ehliyetini yeniden çıkarmak için kendisinden yaklaşık 4 bin TL talep edildiğini söyledi. Maddi olarak büyük kayıp yaşadığını belirten Alay, kazazedelere bu konuda destek sağlanmasını istedi.

Filo Jet faciasından sağ kurtulan Seydi Alay, yaşadığı mağduriyeti Gaziantep Nüfus Müdürlüğü önünden yaptığı açıklamayla anlattı.

Facia sırasında kimliği, pasaportu ve sürücü belgesinin gemide kaldığını belirten Alay, söz konusu belgeleri yeniden çıkarmak için ücret ödemek zorunda olduğunu söyledi.

“HER ŞEYİM SUYUN ALTINDA KALDI”

Alay, kimlik için 440 TL, pasaport için 1.351 TL, sürücü belgesi için ise 2 bin 115 TL ücret talep edildiğini belirtti.

Toplam maliyetin yaklaşık 4 bin TL'yi bulduğunu ifade eden Alay, yaşadığı duruma şu sözlerle tepki gösterdi:

“Zaten ben her şeyini burada kaybetmiş bir insanım. Maddi olarak da zarardayım. Hepsi su altında kaldı. Çok şükür canımız sağ ama şu an elimizde yok, imkân yok.”

“BİZE BU KONUDA HİÇ KİMSE YARDIM ETMEDİ”

Belgelerini yeniden alabilmek için kendilerinden ücret istendiğini söyleyen Alay, “Bize bu konuda hiç kimse yardım etmedi ve yardım etmiyor da” ifadelerini kullandı.

Seydi Alay, facianın ardından yaptığı açıklamalarda denizde karşılaştığı bir kadın ve bir erkeğin cansız bedenini sudan çıkardığını da anlatmıştı.

Faciadan sağ kurtulmasına rağmen maddi kayıplarıyla mücadele etmeye devam eden Alay, belgelerini yeniden çıkarabilmek için borç almak zorunda kaldığını belirterek diğer kazazedelerin durumuna dikkat çekti ve “Ben borç alıp çıkardım, ya diğer kazazedeler?” dedi.