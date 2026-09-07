Girne açıklarında meydana gelen gemi faciasının ardından TCG Işın ve TCG Alemdar tarafından yürütülen arama çalışmaları hem deniz yüzeyinde hem de deniz altında devam ediyor.

Önceki gün bir kişinin daha naaşına ulaşılmasıyla faciada hayatını kaybedenlerin sayısı 13’e yükseldi. Kayıp 15 kişiye ulaşmak için arama çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Türk Deniz Kuvvetleri’ne ait TCG Işın ve TCG Alemdar gemilerinin katılımıyla arama kurtarma faaliyetleri 24 saat esasına göre yürütülüyor. Yaklaşık 554 metre derinlikte bulunan gemi enkazı çevresinde teknik ekipler ve sualtı sistemleriyle çalışmalar yürütülüyor.

Robotik sistemlerle enkaz çevresi ve gemiye giriş yapılabilecek noktalar taranırken, ekipler hem kayıp yolculara hem de kazanın nedenlerinin aydınlatılmasında önem taşıyan kara kutuya ulaşmaya çalışıyor.

Bölgede arama kurtarma faaliyetlerine toplam 9 gemi ve 11 hava aracı katılıyor.

Öte yandan Başbakan Ünal Üstel, Başbakan Yardımcısı,Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile birlikte, Türk Deniz Kuvvetlerine bağlı TCG Alemdar’ı ziyaret etti. Başbakan Üstel, devam eden arama kurtarma faaliyetlerine ilişkin Güney Deniz Saha Komutanı Tümamiral Mehmet Baybars Küçükatay’dan bilgi alarak çalışmaları yerinde inceledi.

Üstel, gemi faciasındaki kayıplara ulaşmak için mevcut çalışmalar devam ederken, bunlara ek olarak kullanabilecekleri yeni imkanları ve alternatif yöntemleri de devreye sokmak için girişimlerini sürdürdüklerini kaydetti.

Bu konuda belirli girişimleri başlattıklarını söyleyen Üstel, alanında deneyimli özel kuruluşların teknik personelinin bugün kazanın meydana geldiği bölgede ve batıkta gerekli incelemeleri yaparak ön raporlarını hazırladıklarını belirtti ve bu kapsamda bugün İstanbul’a giderek, derin denizlerde batık çalışmaları ve gemi çıkarma operasyonları konusunda deneyimli bu özel kuruluşlarla hazırlanan raporları ele alacağını kaydetti.

Üstel, "Kayıplarımıza ulaşılması, gemi içerisindeki çalışmaların sürdürülebilmesi veya batığın çıkarılmasına yönelik atılabilecek yeni adımları birlikte değerlendireceğiz." dedi.

İstanbul’daki temaslarının ardından Ankara’ya geçerek en üst düzeyde görüşmeler gerçekleştireceğini ifade eden Üstel, mevcut durumu, alınan raporları ve bundan sonra atılabilecek adımları değerlendireceklerini dile getirdi.

Başbakan Ünal Üstel, dün Girne Turizm Limanı girişinde kayıp yakınlarıyla bir araya geldi.

Üstel, Girne açıklarında meydana gelen deniz kazasının ardından sürdürülen arama çalışmalarına ilişkin son durumu kamuoyuyla paylaşarak, “Girne açıklarında meydana gelen deniz kazasının ardından kayıplarımıza ulaşmak amacıyla yürüttüğümüz çalışmalar, tüm imkanlarımız seferber edilerek aralıksız devam ediyor." dedi.

Günler ilerledikçe, özellikle deniz altında ve batık gemi içerisinde yürütülen çalışmaların şartlarının giderek zorlaştığını söyleyen Üstel, "Bugüne kadar yürütülen çalışmalar sonucunda 5 kaybımıza ulaşıldı. Hayatını kaybeden nsanlarımızın sayısı 13, halen kayıp olan insanlarımızın sayısı ise 15’tir. Bugün itibarıyla henüz yeni bir kaybımıza ulaşılmamıştır.” ifadelerini kullandı.

Üstel, tüm zorluklara rağmen havadan, denizden, deniz altından ve karadan görev yapan ekiplerin çalışmalarını kesintisiz sürdürdüğünü dile getirdi.

“Bizim için tek hedef vardır. Tüm kayıplarımıza ulaşmak.” diyen Üstel, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu nedenle mevcut çalışmalarımız devam ederken, bunlara ek olarak kullanabileceğimiz yeni imkanları ve alternatif yöntemleri de devreye sokmak için girişimlerimizi sürdürüyoruz.

Bu konuda belirli girişimleri de başlatmış bulunuyoruz. Alanında deneyimli özel kuruluşların teknik personeli bugün kazanın meydana geldiği bölgede ve batıkta gerekli incelemeleri yaparak ön raporlarını hazırlıyorlar. Bu kapsamda ben de yarın (bugün) İstanbul’a giderek, derin denizlerde batık çalışmaları ve gemi çıkarma operasyonları konusunda deneyimli bu özel kuruluşlarla hazırlanan raporları ele alacağım.

Kayıplarımıza ulaşılması, gemi içerisindeki çalışmaların sürdürülebilmesi veya batığın çıkarılmasına yönelik atılabilecek yeni adımları birlikte değerlendireceğiz. Aynı zamanda geminin sigorta şirketinin üst düzey yetkilileriyle de bir araya gelerek durum değerlendirmesi yapacak, bundan sonraki sürecin nasıl ilerleyeceğine ilişkin hususları ele alacağız."

İstanbul’daki temaslarımın ardından Ankara’ya geçerek en üst düzeyde görüşmeler gerçekleştireceğini ve mevcut durumu, alınan raporları ve bundan sonra atılabilecek adımları değerlendireceklerini belirten Üstel, " Ardından ülkemize dönerek önümüzdeki dönemin yol haritasını kayıp ailelerimiz ve kamuoyumuzla paylaşacağız. Başbakan olarak en büyük sorumluluğum, kayıplarımıza ulaşabilmek için devletimizin kullanabileceği tüm imkanları değerlendirmektir.

Geride, ‘Acaba şunu da yapabilir miydik?’ diye tek bir soru işareti bırakmayacağız. Devletimizin imkanlarının yanında ulaşabileceğimiz her türlü teknik kapasiteyi ve yeni yöntemleri sonuna kadar değerlendireceğiz. Gece gündüz büyük bir özveriyle görev yapan tüm ekiplerimize teşekkür ediyor, kayıp ailelerimize bir kez daha sabır ve metanet diliyorum.” diye konuştu.