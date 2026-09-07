61 yaşındaki kadın hayatını kaybetti, intihara teşebbüs eden zanlı ağır yar

Aygün’de 61 yaşındaki Saliha Özkol, evinin avlusunda bıçaklanarak hayatını kaybetti. Olayın ardından bölgeden ayrılarak intihara teşebbüs eden zanlı M.A. (E-71) ise ağır yaralı olarak Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, bugün saat 06.40 sıralarında M.A., henüz belirlenemeyen nedenle Özkol’u boğazından bıçakladı.

Olay yerinden ayrılan M.A., daha sonra Gazimağusa Çanakkale Ağıllar Bölgesi’ndeki ikametgahında intihara teşebbüs etti. Ağır yaralı olarak Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılan M.A.’nın tedavisi sürüyor.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.





