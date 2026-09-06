Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Çorum FK'nin konuğu Eyüpspor oldu.
Çorum Şehir Stadyumu'nda oynanan mücadelede ev sahibi sahadan 3-0 galip ayrıldı.
Maçta golleri Çorum FK'de Kyziridis (6'), Borza (27') ve Mahmic (89') kaydetti. Ayrıca Kyziridis ikinci golde asist yaparak maçta yıldızlaştı.
Öte yandan deplasman ekibinde 76. dakikada sakatlanan Giordano'nun yerine Arda Yavuz oyuna dahil oldu.
Bu sonuçla Uğur Uçar'ın öğrencileri ligde ilk kez galip gelerek puanını 4 yaparken Özhan Pulat'ın öğrencileri 3 puanda kaldı.
Süper Lig'in 5. haftasında Çorum FK deplasmanda Samsunspor'la karşılaşacak. Eyüpspor ise Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.