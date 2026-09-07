Denizin ortasında yükselen çığlıklar, batan bir umut ve dalgaların arasında direnen küçücük iki beden…

Girne açıklarında yaşanan o karanlık gemi faciası, arkasında hafızalardan silinmeyecek, yürekleri en derinden yaralayan bir manzara bıraktı.

Kıyıya ulaştırılanlar arasında en çok, henüz hayatın başında olan o iki küçük canın, masum ikizlerin görüntüsü yaktı içimizi.

Minik bedenleri yaşadıkları facianın soğuğuyla titreşirken, gözlerindeki o devasa korkuyu birbirlerinin kokusunda, birbirlerinin kollarında dindirmeye çalışıyorlardı. Islak saçları, yaşlı gözleri ve birbirlerini bırakmak istemeyen sıkı sarılışları, yaşanan felaketin ne denli büyük bir dram olduğunu gösteriyordu herkese.

Gözlerindeki korkunun yerini bir gün neşeli gülümsemelerin alması, o küçük kalplerin bu ağır travmayı atlatabilmesi en büyük temennimiz. Büyüdüklerinde hatırlayacakları tek şeyin bu karanlık facia değil, hayata ve birbirlerine tutundukları o mucizevi an olması dileğiyle; minik kardeşlerimize geçmiş olsun diyor, onlara korkudan uzak, sevgi ve huzur dolu bir ömür diliyoruz.