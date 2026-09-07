Gazeteci Nagehan Alçı, Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasının ardından Başbakan Ünal Üstel, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı görevinden alınan Erhan Arıklı’nın, görevden alınmasını “Başbakan ve Ulusal Birlik Partisi’nin siyasi bir komplosu” olarak değerlendirdiğini aktardı.

Arıklı’yla görüştüğünü belirten Alçı, “UBP, hem sol çevreler hem de Rumcu çevreler bizim önümüzü kesmek istediler. Dolayısıyla bütün günah keçisi olarak beni ilan ettiler” dediğini aktardı.

Nagehan Alçı, YouTube programında Girne açıklarında meydana gelen kazaya ve Erhan Arıklı’nın görevden alınmasına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Görevden alınmasının ardından, genel başkanı olduğu ve koalisyon hükümetinin ortaklarından Yeniden Doğuş Partisi’nin (YDP) hükümetten çekilme kararı aldığını açıklayan Arıklı’yla görüştüğünü belirten Alçı, YDP liderinin siyasi atmosfere ilişkin sözlerini şöyle aktardı:

“Şimdi dışarıdan bakınca bir kaza olmuş, Ulaştırma Bakanı görevden alınıyor. Bu, doğru bir iş gibi görünüyor. Fakat Erhan Arıklı da şunu söylüyor. Diyor ki, hatırlatayım: 6 Aralık’ta KKTC’de seçimler var. Seçimler yaklaşırken, diyor, şu anda KKTC hükümeti bir koalisyon hükümeti. Başında UBP’nin, Ulusal Birlik Partisi’nin başbakanı var. Ulusal Birlik Partisi’nin lideri başbakan. İki ortağı var UBP’nin: Birincisi Demokrat Parti, ikincisi de Erhan Arıklı’nın genel başkanlığını yaptığı Yeni Demokrasi Partisi. Görevden alma, başbakan tarafından, başbakan ve UBP tarafından bir siyasi komplo olarak yapıldı.

Şunu diyor: Son yapılan anketlerde 6 Kasım seçimlerine giderken bizim partimizin oylarını artırdığı görünüyor. Yüzde 12’lere çıkmış görünüyoruz ve bunun önünü kesmek istediler. UBP ve hem sol çevreler hem de Rumcu çevreler bizim önümüzü kesmek istediler. Dolayısıyla günah keçisi olarak beni ilan ettiler.

Bir de şöyle bir iddiası var: Kayıpların yakınlarını da manipüle ettiler. Onlar da sürekli ‘Erhan Arıklı, Erhan Arıklı’ diye slogan attılar. Bunun sonucunda da seçimleri kendi lehlerine çevirmek için bir taktik hamle yaptılar.”