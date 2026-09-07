Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Filo Jet faciasının ardından uygulanan müzik yasakları ve kayıp ailelerinin yaşadığı süreçle ilgili açıklama yaptı.

Murat Şenkul'un açıklaması şöyle:

Deniz Faciası ve Müzik yasakları üzerine:

Tam 1 hafta önce yaşadığımız Filo Jet kazasının şoku hepimizde gün geçtikçe derin bir üzüntüye dönüşüyor.

Kazanın ardından 3 günlük yas ilan edilmiş, ardından alınan kararla düğünler hariç müzikli eğlenceler için çarşamba gününe kadar uzatılmıştı.

Öncelikle şurdan başlayalım,

Girne özelinde Turizm Limanında kayıp aileleri çaresizce beklerken onların kulağına kadar gidecek çok yüksek sesli müzik, Düğün bile olsa tamam değildir.

Bu noktada:

Aylar önceden ayarlanan Düğünlerin yapılması kararı yanlış değildir ancak özellikle Girnedeki tüm düğün sahiplerinden ricam en azından tüm kayıp aramaları bitene kadar yasal müzik seviyesi kuralına uyulmasıdır.

Geçimini eğlence sektöründen kazanan tüm insanlarımızın da bu süreçte bir taraftan üzüntü yaşarken diğer taraftan da haklı olarak geçim gailesi çektiğini gördük.

Allah göstermesin benzeri bir durum yaşanırsa bu durumdaki insanlarımızın da kayıplarını asgari düzeyde karşılayacak bir yapı da oluşturulmak zorundadır.

Müzik yasağı İçişleri Bakanlığı tarafından alınmış ve yetki konusunda belediyelerin çok söz hakkı olmasa da ekiplerimiz gece boyu kontroller yaptı.

Dün akşam birçok yerden müzik ihbarı aldık, tümüne kontrole gittik, 3 noktadaki düğün dışında kentimizde müzik yasağına casinolu büyük hoteller dahil büyük oranda uyulduğunu tespit ettik.

Bunun yanında arabasında normalde de yasak olan yüksek sesle müzik dinleyenlere polisimiz müdahale etti.

Benim açımdan bu kaza bizim İSİAS’ımızdır.

Şuan kayıplarımız aranırken, ardından mahkeme süreçlerinde kayıp yakınlarımızın özellikle de kayıplarımızın çocuklarının yanında olmak, hayatınlarına olumlu yönde dokunmak bana göre hepimizin boynunun borcudur.

Hep yeni bir yapı kurmaktan bahsediyoruz ya, aslında gün bugündür.

Yeni yapının temellerini:

Liyakat ve Adalet yanında Ahlak, Vefa, Empati, Dayanışma gibi moral değerler üzerine de kurmamız, gelecek nesillere borcumuzdur.

Tekrar ediyorum İSİAS ne ise, FİLO JET de odur.

Yapmamız gerekenler vardır, hep birlikte yapacağız.

Kayıp ailelerini bugün de, yarın da, yalnız bırakmamalıyız, bırakmayacağız…