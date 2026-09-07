Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, son bir haftada ömür boyu unutamayacakları insan hikayeleri ve dramlar yaşadıklarını belirterek, “Yasımız var ama sorumluluğumuzun da olduğunu bir saniye bile unutmamamız gerekir.” dedi.

İncirli, dün Girne Turizm Limanı girişinde kayıp yakınlarıyla bir araya geldi. İlk günden itibaren ailelerin yanına geldiklerini ve yanlarında olduklarını kaydeden İncirli, “Bu uzun ve dünyanın belki de çok zor bekleyişinde onlara yol arkadaşlığı yapmaya çalışıyoruz.”dedi.

“Son bir hafta ömür boyu unutamayacağımız insan hikayeleri ve dramlar yaşadık.” diyen İncirli, yaşananların bundan sonraki süreçte de yaşamlarına çok fazla etkisi olacağını kaydetti.

“Elbette yasımız var ama sorumluluğumuzun da olduğunu bir saniye bile unutmamamız gerekir. Bu yas tutulacak, aileler ve bu ülke bu yası tutacak. Ama bazı sorular var ki cevapsız kalmaları halinde bu yas anlamı yitirilmiş olacak.” ifadelerine yer veren İncirli, bu yasın bir anlamı olabilmesi için bazı soruların cevaplarının olması gerektiğini dile getirdi.

İncirli, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu olay neden oldu, nasıl oldu, kimler bundan sorumluydu ve en önemlisi de böyle bir şeyin olmaması için ne yapılması gerekir? Bunlar çok kritik çok yaşamsal sorulardır. Bu soruların cevapsız kalması halinde bu ülke, bir adım bile ileriye gidemez. Bir bakanı ya da bazı bürokratları görevden alarak bu işin sonuçlanamayacağının farkındayız.”

Bir haftadır konunun uzmanlarıyla birlikte yoğun bir çalışma temposu içerisinde olduklarını ifade eden İncirli, “Hiçbir gerçeğin üzerinin örtülmeyeceği bir soruşturma olması gerekiyor. Tahkikatın da en derin şekilde sürmesi gerekiyor. Bu da belgelerle olur.” diye konuştu.

Cumhuriyet Meclisi’ne perşembe günü bir araştırma komitesi kurulması için bir önerge verdiklerini anımsatan İncirli, ertesi gün Ulusal Birlik Partisi’nin de böyle bir talebi olduğunu öğrendiklerini belirterek, bundan memnun olduklarını kaydetti.

Cumhuriyet Meclisi’nin olağanüstü genel kurul çağrısıyla ilgili bir haberin kendilerine henüz ulaşmadığını dile getiren İncirli, “Biz yarın (bugün) yine Cumhuriyet Meclisi’nde olacağız. Hukuki ve teknik sorular, olay öncesi ve o esnada yaşananlar ile olay yaşandıktan sonraki süreçlerle ilgili soruları soracağız. Bu cevaplar bulunacak.” dedi.

“Bu sorular cevapsız kalmayacak. Adalet arayışı sürecek.” diyen İncirli, CTP olarak konunun takipçisi olacaklarını ifade etti.

“Kazadan kurtulanlar, ‘Acaba bir kişiyi daha kurtarabilirmiydim?’ Böyle bir zor soruyla yaşıyorlar. Bu çok ağır bir soru gerçekten...” diyen İncirli, özel denizcilik yapanların da emeklerinin büyük olduğunu belirtti.

İncirli, “Bizim ülke olarak, bu tür ağır olayları yaşamayı önleyecek gücümüz vardır. Şimdi bu gücü ortaya çıkarmamız gerekiyor.” dedi.