Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı sürücü vatandaşlarımız, geçtiğimiz günlerde gittikleri Girne bölgesindeki güzel köylerimden Sadrazamköy bölgesinde fotoğrafta görülen tabela ve hız levhasını fotoğraflayarak sitemlerini bizlerle paylaştılar.

Sürücü vatandaşlarımız, köyün isminin yazılmış olan levhasının aşıklar duvarına döndüğünü dile getirerek, “Tabela ve hız uyarı levhasına bak hizaya gel. Sanki de her duran buraya ismini kazıyarak anı bırakmak istemiş gibi bir görüntü vardı. Ancak büyük bir ihtimalle bu levha yıllardır değişmemiştir” dediler.

Öte yandan hız limiti uyarı levhasının ise solduğunu ve daha önce bu levhanın iki kez daha üzerine hız limiti yapıştırıldığını ortaya çıktığını belirten vatandaşlarımız “Bu levhanın üzerinde 70 var, 50 var ve 40 var. Ama son limit nedir acaba?” diye sitem ettiler.

Ülkede Karayolları Dairesi olduğunu ancak bu dairenin görevi olan yollardaki tabelaları kontrol etmeyi unuttuğunu iddia eden vatandaşlarımız “Bu tabelayı ve uyarı levhasını değiştirmek bu kadar mı zor?” diyerek sözlerini tamamladılar.