Maliye Bakanlığı, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren iş yeri ve konut kiralamalarında tüm tahsilat ve ödemelerin banka üzerinden yapılmasının zorunlu hale geldiğini açıkladı.

Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, “İş Yeri ve Konut Kiralama İşlemlerine İlişkin Yapılacak Tahsilat ve Ödemelerin Bankalar Aracılığıyla Yapılması Zorunluluğuna İlişkin Tüzük”ün 14 Kasım 2024’te Resmî Gazetede yayımlandığı ve 1 Ocak 2025’te yürürlüğe gireceği belirtildi. Bu tüzük kapsamında hem vergi yükümlüsü olan hem de herhangi bir yükümlülük kaydı bulunmayan kişilerin kira tahsilat ve ödemelerini banka üzerinden gerçekleştirilmesi gerekecek.

Haftalık, günlük veya benzeri şekilde kısa süreli konut kiralamalarına ilişkin yapılan tahsilat ve ödemelerde de belgelendirme zorunluluğu olacak.

Bankalar aracı kılınmak suretiyle; para yatırma, havale, EFT/EÖS, çek, banka kartı ve kredi kartı gibi araçlar aracılığıyla yapılan tahsilat ve ödemeler karşılığında dekont veya hesap bildirim cetvelleri düzenlendiğinden, bu belgeler tevsik edici belge kabul edilecek.

Bankaların internet şubeleri üzerinden yapılan ödeme ve tahsilatlar da aynı kapsamda olacak.

Kira ödemelerini elden yapan kiracılara ve elden kira ödemesi kabul eden mal sahiplerine para cezası uygulanacak.

Ancak belgeleme zorunluluğuna aykırı bir şekilde kira ödemesi yapanların, durumu ödemeyi takip eden beş iş günü içerisinde kendiliğinden Gelir ve Vergi Dairesi’ne bildirmesi halinde, ödemede bulunan kiracı adına bu düzenleme uyarınca ceza kesilmeyecek.