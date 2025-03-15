Girne Turizm Limanı’nda yapılan “Birlik Operasyonu”nda ülkeye giriş yapan bir kişinin üstünde 9 mm çapında tabanca ve tabancaya ait şarjör ele geçirildi.

Dün saat 11.30 sıralarında, Girne Turizm Limanında, Girne Polis Müdürlüğü ve Gazimağusa Polis Müdürlüğü Cürümleri Önleme Şube Amirlikleri ile Gümrük ve Rüsumat Dairesi Ekiplerinin iş birliği içerisinde “Birlik Operasyonu” yapıldı.

Operasyonda, araç ile KKTC’ye giriş yapan 24 yaşındaki isminin baş harfleri E.A.’nın üst aramasında 9 mm çapında bir tabanca ve tabancaya ait şarjör ele geçirildi. Bahse konu kişi tutuklandı.