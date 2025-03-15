İsa TABAK

Süper Lig ekiplerinden Değirmenlik Spor Kulübü'nün merakla beklenen genel kurul gerçekleştirildi.

Ahmet Ercüment ile Abdurrahman Uluçınar’ın yarıştığı seçimli genel kurulda Divan Başkanlığına Ahmet Emiroğluları getirildi. Divan sekreterliklerini ise Emirali Öztüccar ile Yasin Babahan gerçekleştirdi. Kalabalık bir katılımcının olduğu Değirmenlik Spor Kulübü lokâlindeki genel kurulda polis de güvenlik önlemi aldı. Genel kurulun ilk bölümünde zaman zaman ortam gerginleşse de genel kurul sükûnet içerisinde geçti.

Eski başkan Hakan Törehan’ın da katılarak oy kullandığı genel kurulda oy kullanma hakkı olan 218 üyeden, 154’ü oy kullandı. 91 oy alan Ahmet Ercüment başkanlığa seçilirken, Abdurrahman Uluçınar 63 oyda kaldı. Özellikle Değirmenlik alt yapısından yetişen, ancak kiralık olarak farklı kulüplerde forma giyen genç futbolcuların büyük ilgi gösterdikleri Ahmet Ercüment’e köylüler de büyük destek verirken, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından omuzlara alındı.

Üyelerin alkışları eşliğinde görevi devralan Ahmet Ercüment, önümüzdeki günlerde yönetim kurulunun görev dağılımını ve kulübün geleceğine dair planlarını paylaşacağını belirtti.