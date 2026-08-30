Ziyamet yolunda dün meydana gelen kazada ölü sayısı 2’ye yükseldi. Yoğun bakımda tedavi gören 72 yaşındaki Mehmet Kırlar da yaşamını yitirdi.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, Ziyamet Bağlar mevkiindeki virajda dün meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan MP 494 plakalı araç sürücüsü Mehmet Kırlar (E-72), sevk edildiği Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Hastanesi yoğun bakım servisinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Üç aracın karıştığı kazada 62 yaşındaki Günay Kırlar da yaşamını yitirmişti. Yaralanan 3 kişinin ise hastanedeki tedavisi sürüyor.