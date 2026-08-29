Ziyamet'te bugün öğleden sonra meydana gelen kazada Günay Kırlar hayatını kaybetti.

Polisten yapılan açıklama şu şekilde;

"29.08.2026 tarihinde, saat 15:00 sıralarında, Ziyamet’te Bağlar mevkiindeki virajda, Meryem TEMİZ (K-23) yönetimindeki KE 516 plakalı salon araç ile Ziyamet istikametinden Kumyalı istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada, direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağına geçmiş ve o esnada karşı istikametten gelmekte olan Halil KÜÇÜK (E-32) yönetimindeki RK 002 plakalı aracın sağ arka kısmına çarpıp savrularak, yolun solunda bulunan çelik bariyerlere de çarparak tekrar yol içerisine girmiş ve yine karşı istikametten gelmekte olan Mehmet KIRLAR (E-72) yönetimindeki MP 494 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu çarpışmışlardır.

Kaza sonucu yaralanan KE 516 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Ceren Nisa ARTIK (K-16), Meryem GÜNGÖR (K-24), Yaren ARTIK (K-18) ve MP 494 plakalı araç sürücüsü Mehmet KIRLAR ile araçta yolcu olarak bulunan Günay KIRLAR (E-62) Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırılmıştır.

Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan Günay KIRLAR, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitirmiştir. Diğer yaralıların tedavisi ise halen sürüyor. KE 516 plakalı araç sürücüsü Meryem TEMİZ tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir."