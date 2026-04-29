Ayaklı Gazete’ye ulaşan Lefkoşa sakini bazı duyarlı vatandaşlarımız, ülkemizde bazı düzenlemelerin herkes için ayni olup olmadığını sorgulayarak bize gönderdikleri araç plakası fotoğrafıyla sitemlerini paylaştılar.

Fotoğrafta görülen bu araç plakasının geçtiğimiz günlerde Ortaköy’de bir alış-veriş yeri park yerinde çektiklerini belirten vatandaşlarımız, fotoğrafta da görüldüğü gibi plakanın sol tarafında bir Türkiye bayrağı amblemi olduğunu kaydettiler.

Vatandaşlarımız yaklaşık 10 yıl önce ülkemizde değişen plaka şekillerinde sol kenarda mavi zemin üzerinde ‘Motorlu Araçlar Mukayitliği’ mührünün ve plaka yapan yerin numarası olduğuna vurgu yaparak “Bu plakada gördüğünüz gibi ‘Motorlu Araçlar Mukayitliği’ mührü yerinde Türkiye bayrağı bulunuyor. Bu nasıl bir iştir. Herkes kafasına göre bir ülke bayrağı plakasına koyabilir mi? Sürücüler böyle plaka kullanabilir mi?” diye sorguladılar.

Bu şekilde plakaların Türkiye AB ülkeleri veya Güney Kıbrıs’ta kayıtlı araçlarda olduğunu belirten vatandaşlarımız bu konuda yetkilileri göreve davet ettiler.