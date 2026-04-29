Rum Yönetimi Lideri Nikos Hristodulidis’in Rum Dışişleri Bakanlığı’nda görev yapan eşi Filippa Karsera’nın büyükelçi olarak atanması tartışma konusu oldu.

Alithia gazetesi, Rum Kamu Hizmetleri Komisyonu’nun, dört Rum Dışişleri Bakanlığı çalışanının büyükelçi olarak atanmasına karar verdiğini ancak bu kişiler arasında Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in eşinin de olmasının etik tartışmalar yarattığını yazdı.

Gazete, Filippa Karsera’nın büyükelçi atanmasının yasal olmasına karşın etik olup olmadığının sorgulandığını belirtirken, Karsera’nın yıllık 64 bin 710 ile 80 bin 433 Euro maaş hakkı bulunan “A15” bareminde yer alacağını vurguladı.

Gazete, Hristodulidis’in seçildiği günden itibaren yakın çevresi ve akrabalarının üst düzey görevlere atanması konusunda yoğun eleştirilere maruz kaldığını da aktardı.