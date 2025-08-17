Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Süper Lig ve AKSA 1. Lig'de 2025-2026 sezonu heyecanı başlıyor. KTFF, her iki ligin de ilk hafta maç programını kamuoyuyla paylaştı. Yeni sezonun ilk düdüğü 18 Eylül 2025 Perşembe akşamı çalacak.

AKSA SÜPER LİG 1. HAFTA MAÇ PROGRAMI

18 Eylül Perşembe

Doğan Türk Birliği – Çetinkaya TSK (Saat 19.00)

19 Eylül Cuma

Dumlupınar TSK – Yeniboğaziçi DSK (Saat 19.00)

20 Eylül Cumartesi

Karşıyaka SK – Esentepe KKSK (Saat 16.30)

Mormenekşe GBSK – Mağusa Türk Gücü (Saat 16.30)

China Bazaar Gençlik Gücü TSK – Küçük Kaymaklı TSK (Saat 16.30)

21 Eylül Pazar

Cihangir GSK – Alsancak Yeşilova SK (Saat 16.30)

Lefke TSK – Mesarya SK (Saat 16.30)

22 Eylül Pazartesi

Yenicami AK – Gönyeli SK (Saat 19.00)

AKSA 1. LİG 1. HAFTA MAÇ PROGRAMI

20 Eylül Cumartesi

Binatlı YSK – Aslanköy GSD (Saat 16.30)

Kaplıca Karadeniz 61 SK – M. Hacıali Yılmazköy SK (Saat 16.30)

Atoll Kozanköy KSK – Serveroğlu Geçitkale GSK (Saat 16.30)

Türk Ocağı Limasol SK – Hamitköy ŞHSK (Saat 16.30)

21 Eylül Pazar

Göçmenköy İYSK – Baf Ülkü Yurdu (Saat 16.30)

Düzkaya KOSK – Değirmenlik SK (Saat 16.30)

L. Gençler Birliği SK – Lapta TBSK (Saat 16.30)

Maraş GSK – Yalova SK (Saat 16.30)