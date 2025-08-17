Kuzey Kıbrıs Karting Derneği’nin organize ettiği “2025 Motul ROK Cup Karting Şampiyonası” beşinci ayak yarışları Cumartesi günü Cemsa Sporting Center’de yapıldı.

Mini kategoride Asil Özbahadır ve Master kategoride Fahri Altınör sezonun bitmesine 1 yarış kala şampiyonluklarını ilan etmeyi başardı.

Kuzey Kıbrıs Karting Derneği’nden yapılan açıklamaya göre, yarışlarda alınan sonuçlar şöyle:

Mini:

1.Asil Özbahadır

2.Reşat Altınör

3.Ateş Karalım

4.Halil Kamacıoğlu

Junior:

1.Eren Ortaç

2.Mustafa Topcu

3.Ali Çetin Beydola

4.Su Karalım

5.İsmail Araz

6.Poyraz Polat

7.Asrın Karakuş

Senior:

1.Tolga Güryel

2.Demir Göksan

3.Niyazi Özçınar

4.Hasan H. Onalt

5.Mert Uzun

Master:

1.Fahri Altınör

2.Saner Fidan

3.Yüksel Tosun