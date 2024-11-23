Lefkoşa’da 10 Kasım 2024 tarihinde saat 03.00 raddelerinde Sudanlı Mohamed Malik Ibrahim Saeed, sabaha karşı izinsiz şekilde 20 yaşındaki 20 yaşındaki Ç.Ö. isimli kadının evine girmiş ve yatak odasında uyuyan kıza cinsel saldırıda bulunmuştu.

Olaydan 9 gün sonra tutuklanan zanlı, “Çok alkollüydüm, nereye ve kimin evine girdiğimi ve neden girdiğimi hatırlamıyorum” diye konuşmuştu.

Sudanlı Mohamed Malik Ibrahim Saeed dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru mahkemede olguları aktardı.

Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, zanlının işlediği suçunda infiale neden olduğunu, her ne kadar öğrenci olsa da yargılamadan kaçabileceğini ifade ederek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren, zanlının bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.