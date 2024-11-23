Lefkoşa’da faaliyet gösteren 51 yaşındaki isminin baş harfleri Abdülbaki Dilekçi’ye ait iş yerinde önceki gün Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan kontrolde toplam 430 muhtelif markalarda gümrüğü ödenmemiş gıda malzemesi, 463.2 kg kurutulmuş balık ve 276.6 kg KKTC’ye ithali yasak patates, yine Lefkoşa’da 31 yaşındaki Morufat Tenıtope Alabı’nın tasarrufunda ise muhtelif marka ve miktarlarda kişisel bakım ve kozmetik ürünleri tespit edilerek emare olarak alındı. Bahse konu şahıslar tutuklandı.

Gümrüksüz mal tasarrufu suçundan tutuklanan Abdülbaki Dilekçi ile Morufat Tenıtope Alabı dün sabah mahkemeye çıkarıldı.

Polis, 21.11.2024 tarihinde saat 12.30 raddelerinde Lefkoşa'da, Bandabulya'da bulunan İşletmeciliğini Lefkoşa'da Abdülbaki Dilekçi’nin yaptığı Baki Afrikan Market isimli iş yerinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan kontrolde 49 adet muhtelif markalarda gümrüğü ödenmemiş gıda malzemesi, toplam 463.2 kg kurutulmuş balık ve 276.6 kg ve KKTC'ye girişi yasak patates, Morufat Tenıtope Alabı’nin tasarrufunda gümrüğü ödenmemiş 120 adet muhtelif markalarda kişisel bakım ürünleri, 15 adet muhtelif markalarda elektronik kişisel bakım ürünleri ve muhtelif marka ve miktarlarda kişisel bakım ve kozmetik ürünleri tespit edilerek emare olarak zapt edildiğini söyledi.

Polis, ele geçirilen sıvı, toz ve şurupların analize gönderileceğini belirtti.

Soruşturmanın Dilekçi’nin etki edebileceği kısmının tamamlandığını kaydeden polis, Morufat Tenıtope Alabı hakkındaki soruşturmanın ise devam ettiğini kaydetti. Polis, Dilekçi’nin teminata bağlanmasını, Alabi’nin ise 3 gün süreye tutulu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, yurt dışı çıkış yasağı, 2 haftada bir gün ıspat-ı vücut yapması, 30 bin TL nakit teminat yatırması ve iki kefilin 400’er bin TL kefale senedi imzalaması şartlarıyla Dilekçi’nin tutuksuz yargılanmasına emir verdi. Mahkeme, Alabi’nin ise 3 gün daha tutuklu kalmasına karar verdi.