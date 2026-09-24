Tatlısu köyünde sakin 51 yaşındaki Sadık Sözlü, göğüs ağrısı şikayeti üzerine ambulansla hastaneye sevk edildiği sırada yaşamını yitirdi.

Polis Basın Bültenine göre, bu sabah saat 00.05 sıralarında, göğüs ağrısı şikayetiyle Tatlısu Sağlık Merkezine başvuran Sözlü, ambulans ile Gazimağusa Devlet Hastanesine sevk edildiği sırada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaydetti.

Adı edilenin cansız bedeni üzerinde görevli doktor tarafından yapılan fiziki muayenede, darp veya cebir izine rastlanmadı. Ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucunda tespit edilecek. Soruşturma devam ediyor.

-Değirmenlik’te canlı mermi bulundu

Değirmenlik’te, dün polis tarafından T.S.’nin (E-19) ikametgahında yapılan aramada, kanunsuz olarak tasarrufunda 9 mm çapında 2 adet canlı mermi bulundurduğu tespit edilerek emare olarak alındı. Bahse konu şahıs tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

-Lefkoşa’da hap soruşturması ile ilgili kişi tutuklandı

Lefkoşa’da önceki gün Ledra Palas Kara Geçiş Kapısı’nda, Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri tarafından, GKRY’den KKTC’ye geçiş yapacak olan L.Ş.(K-56) ve E.Ş.’nin (K-56) üzerlerinde ve eşyalarında yapılan aramada, tasarruflarında yeşil reçeteyle satılan toplam 2 bin 800 adet hap tespit edilerek emare olarak alınmış ve bahse konu şahıslar tutuklanmıştı.

Yürütülen ileri soruşturma kapsamında, mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen Ö.D. (E-29) de tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

-Gazimağusa’da rahatsızlık

Gazimağusa’da dün kamuya açık yerlerde, M.T. (E-32) alkollü içki tesiri altında ve Düzova’da T.B. (K-26) 269 miligram alkollü içki tesiri altında sarhoş oldukları sırada, makul mazeretleri olmaksızın yüksek sesle bağırıp çağırdı ve çevreye rahatsızlık verdi. Bahse konu şahıslar suçüstü tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.

-Lefkoşa’da trafik kazası

Lefkoşa’da dün Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde, Müslüm Karabacak (E-21) yönetimindeki MK 782 plakalı salon araç ile dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada önünde aynı istikamete doğru seyreden Mehmet Bakırkol (E-46) yönetimindeki YZ 487 plakalı salon aracın arka kısmına çarptı ve orta refüj üzerine çıkıp durdu.

Kaza sonucu yaralanan MK 782 plakalı araç sürücüsü Müslüm Karabacak, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından KBB servisinde müşahede altına alındı. Soruşturma devam ediyor.