Lefkoşa’da meydana gelen sirkat suçundan tutuklanan Goverjan Rejepova mahkemeye çıkarıldı.

Polis, 23 Haziran 2013 tarihinde Lefkoşa Adli Şubeye gelen Lefkoşa'da sakin L.D.’nin yapmış olduğu şikayette; Lefkoşa'da faaliyet gösteren sahibi olduğu kafede yanında çalışan zanlının iş yerine ait 360 TL parayı sirkat ettiğini söyleyip aleyhinde şikayetçi olduğunu söyledi.

Polis, şikayet üzerine zanlı aleyhine derdest temin edildiğini ve yapılan muhaceret kontrolünde zanlının 21 Haziran 2013 tarihinde KKTC'den çıkış yaptığının tespit edilip, aranan şahıs ilan edildiğini kaydetti.

Polis, zanlının 22 Eylül 2026 tarihinde KKTC'ye giriş yapacağı esnada tespit edilip tutuklandığını belirtti. Polis, soruşturmanın yeni başladığını belirterek, 2 gün ek süre talep etti.

Yargıç Gizem Erciyas, zanlının soruşturma maksatlı 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.