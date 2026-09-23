Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), bu yıl BTM 1. Lig'de mücadele edecek Hamitköy Spor Kulübü'nün kullanımında bulunan Hamitköy Esat Erdoğmuş Stadı'nda iyileştirme ve düzenleme çalışması başlattı.

LTB ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, tahrip olan set duvarının düzenlenmesi, yedek kulübelerinin yenilenmesi ve soyunma odalarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalar sürdürülüyor.

Stadın yeni sezonda daha uygun koşullarda kullanılabilmesi amacıyla duvar hattının yenilenmesi ve saha içerisindeki çeşitli bölümlerde de düzenlemeler gerçekleştiriliyor. LTB Başkanı Mehmet Harmancı, bir süre önce Hamitköy Spor Kulübü yetkilileriyle bir araya gelerek stadın mevcut durumu ve ihtiyaçlar konusunda bilgi almıştı.

Görüşmenin ardından başlatılan çalışmalar, Hamitköy Esat Erdoğmuş Stadı'nın yeni sezona daha uygun koşullarda hazırlanması amacıyla devam ediyor.