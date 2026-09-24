Lefkoşa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından önceki gün 32 yaşındaki Ebuka Ekeke Emesım’in evinde yapılan aramada, yaklaşık 170 gram hintkeneviri, 103 adet MDMA türü uyuşturucu hap ve 2 gram uyuşturucu içerdiğine inanılan toz madde bulundu.

Evde ayrıca uyuşturucu satışından temin edildiği değerlendirilen 42 bin 300 TL nakit paraya da emare olarak el konuldu. Zanlı tutuklandı.

“Kanunsuz uyuşturucu madde ve hap ithal, alma ,tasarruf ve verme” suçlarından tutuklanan Ebuka Ekeke Emesım dün mahkemeye çıkarıldı.

Polis, Ebuka Ekeke Emesım’in Göçmenköy’deki evinde uyuşturucu olduğuna ve satışını yaptığına dair aldıkları bilgi üzerine aynı gün 11:40-12:00 saatleri arasında zanlının evinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğünde görevli polis ekibi tarafından yapılan aramada tasarrufunda satışa hazır paketlenmiş, 170 gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu, yaklaşık 2 gram ağırlığında uyuşturucu içerdiğine inanılan toz madde, uyuşturucu içerdiğine inanılan 103 adet haplar ile uyuşturucu satışından elde edilen 42,300 TL nakit para bulunarak emare alındığını söyledi.

Polis, tutuklanan zanlının ifadesinde uyuşturucu madde hintkeneviri 58 gram olarak Güney Kıbrıs’tan bir şahıs aracılığı ile ithal edip, Göçmenköy’de bir konumdan aldığını, 28 gram hariç diğerini gramı bin 400 TL’den sattığı itiraf ettiğini açıkladı.

Soruşturmanın yeni başladığını, emarelerin analize gönderileceğini, aranan şahıs olduğunu kaydeden polis, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Gizem Erciyas, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.