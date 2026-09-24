Girne’de bir apartman dairesine önceki akşam saatlerinde baskın yapan Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğünde görevli polis ekipleri, satışa hazır 49 paket toplam ağırlığı 35 gram kokain, 1 adet metal öğütücü, yarım gram hintkeneviri ve 1 adet hassas terazi ele geçirdi.

Aramalar sırasında ikinci katın balkonundan atlamaya çalışarak kaçmaya çalışan Yemen uyruklu 28 yaşındaki isminin baş harfleri R.S.A.O., makul güç kullanılarak tutuklandı. Zanlı tutukluluk talebi ile dün Girne Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

TELEGRAMDA ANLAŞIP KONUMDAN ALDILAR

Polis, zanlı R.S.A.O.’nun kaldığı adrese saat 18.45 sıralarında baskın yapıldığını söyledi. Polis, evde yapılan aramalarda, satışa hazır 49 paket toplam ağırlığı 35 gram kokain ele geçirdiklerini anlattı. Zanlıdan yapılan sorgulamada, şuan polis tarafından aranan bir şahıs ile birlikte 15 Eylül tarihinde telegram üzerinden yaptıkları anlaşma ile Alsancak’ta bir konumdan toplam 50 gram kokain ile 28 gram hintkeneviri aldığını beyan ettiğini kaydeden polis, zanlının söz konusu uyuşturucu maddelerden 5 gram kokain ile 23 gram hintkenenviriyi 15 -22 Eylül tarihleri arasında konum satışı yaparak 400 Euro kazanç sağladığını ifade etti.

İKİNCİ KATTAN ATLAMAYA ÇALIŞTI

Polis, evde aramaların gerçekleştiği esnada zanlının ikinci kattan atlayarak kaçmaya çalıştığını makul güç kullanılarak tutuklandığını belirtti. Soruşturmanın devam ettiğini, aranan bir şahsın olduğunu kaydeden polis, 2 gün tutukluluk talep etti.

Yargıç Mine G. Serden, zanlının soruşturma kapsamında 2 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi