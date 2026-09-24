Halkın Partisi’nde (HP) üç yeni genel başkan yardımcısı belirlendi.

HP’den yapılan açıklamaya göre, Nisan 2025’ten bu yana Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Çağın Çağatay Karataş’ın yanı sıra Ramadan Durmazer, Özgür Vehit ve Fevzi Tanpınar da genel başkan yardımcılığı görevine getirildi.

Açıklamada, seçim sürecinde Genel Başkan’ın artan sorumluluklarını yerine getirmesine yardımcı olmak amacıyla, Parti Tüzüğü çerçevesinde Parti Meclisi’nde bu yönde karar alındığı belirtildi.

Yeni genel başkan yardımcılarından Ramadan Durmazer’in uzun süredir mali işlerden sorumlu MYK üyesi olarak görev yaptığı, önceki dönemlerde de ilçe başkanlığı sorumluluğunu üstlendiği kaydedildi.

Özgür Vehit’in ise HP’nin kurucu üyeleri arasında yer aldığı ve uzun yıllar ilçe başkanlığı ile MYK üyeliği yaptığı belirtildi. Vehit’in son dönemde Parti Meclisi üyesi olarak görev yaptığı ifade edildi.

Fevzi Tanpınar’ın 2025’in ilk aylarında HP’ye katıldığı belirtilen açıklamada, Tanpınar’ın bir süredir partide Genel Başkan Danışmanı olarak görev yaptığı da kaydedildi.