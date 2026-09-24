Lefkoşa’da meydana gelen ikamet izinsiz meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Ndaye Mukanga Serge dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Polis, 19 Eylül 2026 tarihinde Lefkoşa'da, polis tarafından yapılan kontrolde zanlı Ndaye Mukanga Serge'nin ülkede 29 Kasım 2022 tarihinden itibaren 1390 gün yetkili makamdan izinsiz ikamet ettiğinin tespit edildiğini söyledi.

Polis, tutuklanan zanlının ihraç işlemi başlatıldığını ancak henüz sonuç alınamadığını belirterek, 8 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı, Kongo’dan 4 yıl 7 ay önce öğrenci olarak geldiğini ancak buraya geldikten sonra ülkesinde savaş çıktığını, ailesi para gönderemediği için okula devam edemediğini ifade etti.

Yargıç Gizem Erciyas, zanlının 8 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.