Suat Çelen başkanlığındaki Türkiye Cimnastik Federasyonu sportif başarılara tesis başarıları eklemeye devam ederken, Başkent Ankara’ya, modern, nitelikli ve geleceğe umutla bakan bir cimnastik salonu kazandırdı.

Ankara’da gerçekleştirilen Türkiye Cimnastik Federasyonu yeni cimnastik salonu ve federasyon binasının açılışı Türkiye Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak tarafından yapıldı.

KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu ve asbaşkan Basri Aydoğan da davetli olarak açılışa katılmanın mutluluğunu ve gururunu yaşadılar.

Hasan Sapsızoğlu, 46 bin metrekarelik alan üzerine kurulan, 8 bin 537 m² kapalı salonu ve 1.250 seyirci kapasitesiyle Türk cimnastiğine uzun yıllar hizmet edecek tesisin açılışı sonrasında yaptığı paylaşımda, “Bu önemli yatırımın hayata geçirilmesinde emeği geçen başta Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’a, Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen’e ve tüm ekibine gönülden teşekkür ederiz.” ifadelerini kullandı.