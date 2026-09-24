Gazimağusa'da trafik cezasını Euro ile ödemek isteyen Kıbrıslı Rum G.L., ödemenin Türk Lirası ile yapılması gerektiğinin belirtilmesi üzerine tepki gösterdi. Zanlının, cebindeki Türk Liralarını yere atarak üzerlerine bastığı iddia edildi. Olay, önceki gün saat 18.30 sıralarında meydana geldi. Mahkemede olayla ilgili bulguları aktaran polis memuru, Kıbrıslı Rum zanlı G.L.’nin kendisine kesilen trafik cezasını Euro ile ödemek istediğini belirtti. Görevlilerin, ödemenin Euro ile kabul edilemeyeceğini ve cezanın Türk Lirası olarak ödenmesi gerektiğini söylemesi üzerine zanlının tepki gösterdiği kaydedildi. Yaşanan tartışma sırasında G.L.’nin tasarrufundakiTürk Liralarını yere attığı ve paraların üzerine bastığı iddia edildi. Olayın ardından tutuklanan zanlı hakkında soruşturma başlatıldı. Polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, zanlının ileride yargılanmasını sağlamak amacıyla uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Yargıç, zanlı G.L.’nin 50 bin TL nakdi kefalet yatırmasına ve KKTC vatandaşı bir kefilin 800 bin TL tutarında şahsi kefalet senedi imzalamasına karar verdi. Teminat koşullarını yerine getiren zanlı, yargılanıncaya kadar serbest bırakıldı.