Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis dün, Rum Başkanlık Sarayı’nda Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nausėda ile görüştü.

Fileleftheros gazetesi, Hristodulidis ile Nausėda’nın Güney Kıbrıs ile Litvanya arasındaki ikili ilişkiler ve iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik irade ortaya koyduklarını yazdı.

Habere göre Hristodulidis, Nausėda’yı karşılarken yaptığı konuşmada, 2001 yılından bu yana ilk defa bir Litvanya Cumhurbaşkanı'nın Güney Kıbrıs’ı ziyaret ettiğini belirtti ve kendisinin de 10 ay önce Litvanya’yı ziyaret ettiğini anımsattı.

Hristodulidis, bu karşılıklı ziyaretlerin, ilişkileri güçlendirmek ve AB içerisindeki koordinasyonu sağlamak için gereken siyasi iradenin açık göstergesi olduğunu kaydetti.

Hristodulidis ayrıca, iki ülkenin coğrafi açıdan uzak olsa da daha güçlü bir iş birliği için zemine sahip olduğuna işaret etti.

Gazete, Nausėda’nın ise görüşmede bölgesel durumu ve Ukrayna’daki savaşı ele alacaklarını belirterek, sorunların barışçık şekild çözülmesi gerektiğini söylediğini yazdı.

Habere göre Nausėda, ülkesinin 2027 yılında AB Konseyi Dönem Başkanlığı’nı devralacağını ve şu an dönem başkanı olan Güney Kıbrıs’tan öğrenecekleri şeyler olduğunu kaydetti.

Gazete, Hristodulidis ile Nausėda’nın yaptığı baş başa görüşmenin ardından, heyetlerin de katılımıyla genişletilmiş toplantı düzenlendiğini ve ilişkilerin ve iş birliğinin genişletilmesine dair konuların ele alındığını yazdı.

-Zelensky’den teşekkür

Gazete, bir diğer haberinde ise Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelensky’nin, Güney Kıbrıs’ın AB Konseyi Dönem Başkanlığı sırasında Ukrayna ile ilgili 2 önemli karar alındığını ve bundan ötürü Güney Kıbrıs’a müteşekkir olduğunu söylediğini yazdı.

Habere göre Zelensky, AB’nin Ukrayna’ya yönelik 90 milyar euroluk kredi verdiğini ve Rusya’ya yönelik yeni yaptırımlar açıklandığını kaydederek, Güney Kıbrıs’ın AB Dönem Başkanlığı’na teşekkürlerini sundu.