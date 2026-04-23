Lapta saǧlık ocaǧı, yenilenmiş güzel olmuş. Kan tahlillerimizi de yapıyorlar bu da güzel, Tüm Doktorlar da mevcut. AMA ílaç yok. Bu gün depodan gelecek dediler. 20/04/2026 geldim. Ama Eczacı bayan sadece panadol geldi dedi. Kullandığım kalp ilaçlarının, Aspirinin bile, depoda bittiǧini söyledi. "Ne zaman gelir dedim" yakın zamanda gelmiyecek dedi. Saǧlık Bakanı tam tersi söylüyor.

YALAN söyleyen kim?

(Ünsal Özbilenler)

50 senede 1 baraj yapmazsak, 3 gün içinde 1 milyon metreküp yağmur suyu denize gider, ve bu gibi bakım onarım çalışmalarında , grak grak ederiz....

(Hüseyin Tabur)

Dünkü konu ile ilgili yazımda özellikle yaşlılarda , Ömür şüresinden ziyade KALİTELİ YAŞAM üzerinde durmuştum.

Zaten kaliteli bir yaşam ömrü uzatır

Kaliteli yaşamın bazı özellikleri :

Beslenme

Hareket

Düzgün uyku

Stresden uzak durmak.

Zararlı şeylere alışmamsk.

Güven duymak,

Özellikle yaşlılarda pozitif duygular :

İlgi, yalınızlaşmamak, torunlar, arkadaş toplantıları.

Olumlu hobbyler

Yoksa lukus evde yaşamak, lukus araba sürmek , yani maddiyat Kaliteli bir yaşamın ölçüsü değildir.

Ancak, yukarıda yazdığım hususları sağlaycak düzenli bir maddi gelir yeterlidir.

Dünkü yazıma, Mustafa Kortum arkadaşım yorum yaptı. Sağ olsun günlük bilgileri benimle diğer arkadaşlar gibi paylaşır.

" Japonya'da 100 yaşın üstünde 100 000 kişi yaşarmış."

Bu insanlar iki atom bombasına maruz kaldılar, en korkunç doğal afetleri yaşarlar, sonuçta bunların üstesinden gelebilirler.

Uzun yaşamalarının Sebebi yukarıda yazdıklarımdır.

Kaldığım süre hiç kavga gürültü görmedim. Hep karsılıklı saygıya dayalı bir yaşam. Selamlaşmak için günde yüzlerce defa eğilip doğrulurlar.

Orta Doğu insanı ise hep kavga , hırs, stres, öfke , grev ....

Bütün peygamberler Orta Doğuya gelmelerine rağmen, Orta Doğulular ve Kapitalist ülkeler, Kaliteli yaşamı bilmiyorlar, anlamakda istemiyorlar..

(Yücel Dolmacı)

İran ve Amerika savaşmasalar bile bugünkü belirsizlik en fazla Türkiye’mizi yaralıyor. Petrol fiyatları enflasyonu fırlatıyor. Fiyatlar başını almış gidiyor! Bir de tekrar savaş çıkarsa yandık gittik. Demem şu ki, KKTC olarak kendi önlemlerimizi kendimiz de alalım. Yakıt depolayalım. Ciddi tasarrufa başlayalım. Çünkü Türkiye’nin de işi zor!

(İbrahim Erkan Manavoğlu)

Kıbrıs Cumhuriyeti maliyesi, 2025 yılı için tam 1.24 milyar euro fazla vermiş, kamu borçlarının, milli gelire oranı yüzde 55’e inmiş. Yani kısacası AB içindeki en güçlü ekonomik yapılardan birisi olmuş. Adanın kuzeyinin maliyesi ise zaten uçuyor, kaçıyor ve bazen de kapıyor…

(Ulaş Barış)