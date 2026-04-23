Ayaklık Gazete’ye ulaşan haberlere göre, yavaş yavaş yerel seçimler için partiler aday belirleme çalışmalarına başlarken, iktidar partisi UBP’de bazı belediyelerde yıllardır görev yapan belediye başkanlarına karşı bölgelerden yeni adaylar olduğu belirtiliyor.

Bu belediyelerden biri olan Güzelyurt Belediye Başkanlığı için mevcut belediye b aşkanı Mahmut Özçınar’ın yeniden aday olm a niyetine karşın UBP’de bölgenin yeni yüzlerinden iş insanı Özdaş Tüm’ün de aday olmak istediği belirtiliyor. Yapılan anketlerde açık ara önde görülen Özdaş Tüm dün sosyal medya hesabından yaptığı dikkat çekici paylaşımla gündem oldu.

Gençlere vurgu yapan Özdaş Tüm, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Siyasette gençlere yer vermek ustalığın şiarındandır. Kader!.. deyip geçme.. Bak ne diyor sırrın sahibi; ‘Biz her insanın kaderini; kendi çabasına bağlı kıldık.’”