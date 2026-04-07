KIZMAK MI - ACIMAK MI?

Öyle kişi ve olaylarla karşılaşırık ki , kızar öfkelenirik. Çünkü bunlar, hayatın normal akışına, ahlak ve Etik kurallara uygun değil ve zarar vericidir.

Ancak bu öfkelerden kendimizi arındırıp ve derinlemesine düşünürsek esasında öfkelenmek yerine , buna acımamız gerekir.

Ben TRUMP a artık kızmıyorum, ancak acıyorum.

Tarih boyunca bu tür kişiler : İskender, .Neron Napolyon , Hitler esasında kızılacak kişiler değil,

ACINACAK kişilerdi.

Dünya Lideri bir ülkenin Lideri olan kişilerde bazen bir rahatsızlık olabilir. Bu kişiler zeki olabilirler, ama akıllı değildirler. Zeka pozitif de negatif de çalışabilir.

Akıl pozitif çalışır.

Trump da zeka ve kurnazlıkla başkan oldu. Bu normal.

Fakat söylem ve eylemleri , davranışları ve küfürlü konuşmaları ile AKILLI olmadığı artık tesbit edilmiştir. RAHATSIZDIR.

Kendisine artık acıyorum.

Ancak bunu göre göre, bu Kişinin Dünyayı KAOSA götürmesine AMERİKAN halkı niye müsaade ederler. Diğer Liderler de buna niye müdahale etmiyorlar.??

İşte KIZILACAK olan bunlardır. Ve varılacak sonuçtanda bunlar sorumlu olacatır.

(Yücel Dolmacı)

Kıbrıs Türkü'ne Hiç Kimseler "Tokunmasın"...

***Yani neyi varsa Kıbrıs Türk'nün söktüler yok etmeye çalışırlar..bilerek ya da bilmeyerek..tuhaf uygulamalar..Tuhaf..Başka kıtalardan gelen kalabalıklar da bir taraftan.

Bu Kıbrıs Türkü için başka kültürlerdekilerin hiç anlayamayacağı aslında, çok önemli manevi moraldi, bir sembol.

Köylerimizden kasabalarımızdan gelen soydaşlarımız, Girne Kapısı'ndan geçip da Girne Caddesi'nde, Lefkoşa'nın ortasına doğru gidenlerden, surlar içinde olduklarını--güvencelerini liderlerinin yanında olduklarını da hissederlerdi.

Maalesef, bu zamanlarda bunlar unutuldu.Saygı yok, unutturulmak isteniyor--idrakı yok.Çok yazık.

"Heşa" modern olduk, eh "istemeyik" böyle---tuhaf kalabalıklı, tuhaf kültürlü saygısızlık had safhada modern olmak."İstemeyik" a gardaş.

***Kıbrıs Türkü'ne hiç kimseler ayar vermeye kalkmasın.Kıbrıs Türkü'ne hiç kimseler "tokunmasın".

(Ferda Cambaz)

Rum tarafında yükselen Helenizim söylemi,

gün geçtikçe rum toplumu tarafından daha çok destek bulan ve güçlenen ulusal bir halk hareketine dönüşmüştür!!

Bu hareketi "radikal bir azınlığın eylemleri" gibi göstermek

federasyoncular için "günü kurtaran" bir söylem olabilir,

ancak Kıbrıs Türkünü gelecekte yaşanması muhtemel tehlikelerden koruyamaz

(Özgün Olguner)

Döviz kurları baskılanıyor mu ?

Asgari maaş / döviz kuru oranı incelemesi

8 sene önce bugün Times Meydanı'nda kahve içiyordum..

Basit bir hesap yapalım

O gün 3$ = 12 TL ödemiştim.

2018 yılının KKTC asgari ücreti net 2 bin 279 TL olarak belirlenmişti. 190 bardak kahve.

2022de ise 3$ = 44 TL Asgari ücret 6090 TL.

138 bardak kahve..

2026da 3$ = 135 TL Asgari ücret 52738 TL

390 bardak kahve..

(Gürcan Topukçu)