Yeni sezonda BTM Birinci Ligde mücadele edecek olan Hamitköy Spor Kulübü yönetiminde asbaşkan olarak görev yapacak olan Halil İbrahim Şeytan yeni sezona yönelik açıklamalarda bulundu.

Halil İbrahim Şeytan’ın açıklamaları şöyle:

“Yıllardan sonra mücadele edeceğimiz BTM Birinci Ligde yeni sezonda şampiyonluk hedefinde olacağız.

Hamitköy Spor Kulübü’nün yeri buraları değildir. Bu nedenle tek hedefimiz şampiyonluk olacak. BTM Birinci Ligde misafir olarak yeniden Birinci Lige yükseleceğiz. Bunu başarmak için de yönetim olarak sıkı çalışıp, köylümüzün de desteğiyle hedefimize ulaşacağız.”